Ovo su trenutno dvije najčešće varijante korone, evo koji su njihovi simptomi

Dolaskom jeseni i hladnijeg vremena, počinje rasti učestalost respiratornih bolesti, uključujući prehladu, gripu i koronavirus (COVID-19)

Trenutno su aktivna dva soja COVID-a o kojima se najviše priča jer je riječ o najnovijim varijantama s najvećom učestalošću. Trenutno najraširenija varijanta u Ujedinjenom Kraljevstvu je XFG, koji se još nazive i Stratus, a prvi puta je potvrđena u siječnju 2025., piše Mirror na temelju izvještaja Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Druga varijanta je NB.1.8.1, poznata i kao Nimbus, a koja se, kao i Stratus, smatra vrlo zaraznom, iako se ne čini da je išta teža od drugih podvarijanti Omicrona, odnosno, trenutni podaci WHO-a ne ukazuju na to da ove podvarijante dovode do teže bolesti od drugih u cirkulaciji.

'Normalno je da virusi mutiraju i mijenjaju se, a kako bude dostupno više podataka o tim varijantama, bolje ćemo razumjeti kako oni djeluju na naš imunološki sustav i kako optimizirati našu zaštitu, kao i radnje koje možemo poduzeti kako bismo zaštitili najranjivije i živjeli što normalnije. Najvažnije je da oni koji ispunjavaju uvjete prime cjepivo kada je to predviđeno', navodi se u izvještaju WHO-a. Što je Stratus? Važno je spomenuti da virus stalno mutira i te se informacije mogu promijeniti kako se pojavljuju nove varijante, a druge nestaju. Što se tiče ključnih karakteristika Stratusa i njegovih najčešćih simptoma, mnogi stručnjaci kažu da je glavni znak na koji treba paziti promukao ili hrapav glas, što se može pojaviti kao rani znak infekcije. Smatra se da se Stratus prilično lako širi, što je dovelo do porasta broja slučajeva u raznim područjima.

Glavni simptomi Stratusa promukli glas

bol u grlu

začepljen nos

probavni problemi

osjećaj jakog umora

Najnovije informacije ne ukazuju na to da Stratus uzrokuje težu bolest ili da je smrtonosniji od drugih varijanti koje trenutno cirkuliraju. Neki zdravstveni stručnjaci vjeruju da Stratus možda bolje izbjegava imunitet stvoren prošlim infekcijama ili cijepljenjem. Ipak, očekuje se da će trenutna cjepiva pružiti solidnu zaštitu od teških simptoma i hospitalizacije. WHO je procijenio dodatni rizik za javno zdravlje koji Stratus predstavlja kao 'nizak' na globalnoj razini. Što je Nimbus? Istraživanja pokazuju da NB.1.8.1 ima snažan afinitet za ACE2 receptor, što znači da može učinkovitije inficirati stanice od prethodnih sojeva. Brojni liječnici primijetili su da je karakterističan simptom ovog soja izuzetno bolno grlo, koje se često opisuje kao osjećaj 'gutanja žileta'.

Glavni simptomi Nimbusa izuzetno bolno grlo

mučnina

proljev

nadutost

bol u trbuhu

Nimbus nastaje genetskom rekombinacijom, što ga čini mješavinom različitih podvarijanti Omicrona, a trenutni podaci ukazuju na to da ne dovodi do teže bolesti u usporedbi s drugim cirkulirajućim varijantama. Postojeća cjepiva i dalje pružaju učinkovitu zaštitu od težih simptoma i hospitalizacije.

U svibnju 2025. WHO je označio Nimbus kao 'varijantu pod praćenjem' (VUM), kategoriju za varijante koje bi mogle ugroziti javno zdravlje. Nimbus je prvi put uočen u siječnju 2025. i brzo se proširio Azijom prije nego što je potvrđen u raznim zemljama diljem svijeta, poput Ujedinjenog Kraljevstva, SAD-a i Australije. U nekim područjima postao je jedan od vodećih sojeva. Što trebaju učiniti ljudi koji misle da imaju COVID? Ako pokazujete znakove respiratorne infekcije poput COVID-19 i imate temperaturu ili se jednostavno ne osjećate spremni za odlazak na posao ili obavljanje uobičajenih aktivnosti, najbolje je izbjegavati ranjive osobe (starije, osobe s kroničnim bolestima i/ili oslabljenim imunitetom) i ostati kod kuće ako možete. Za one koji zaista ne mogu ostati kod kuće, smjernice za život s COVID-om i dalje su iste i mogu pomoći u smanjenju rizika od širenja zaraze na druge: