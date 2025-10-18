Ovo je najvrjednija marka auta na svijetu: Vrijedi više od Coca-Cole

Borba za prestiž se možda preselila na tržište elektrifikacije, ali Toyota je porasla za dva posto dok je Tesla bila najnegativnije iznađenje zbog svojeg drastičnog pada vrijednosti
Unatoč izazovima na tržištu, automobilski sektor pokazuje iznimnu otpornost, zaključila je to agencija Interbrand, objavivši svoje najnovije izvješće o najvrjednijim brendovima na svijetu u 2025. godini. Riječ je o jednoj od vodećih svjetskih konzultantskih tvrtki na svijetu koja, osim što pomaže tvrtkama definirati nove standarde, ujedno i radi procjene i rangiranje brendova.
Toyota ima vrijednost od 74,2 milijarde dolara: Ispred nje su samo tehnološki divovi
Tako još jednom ističu da je Toyota najvrjedniji automobilski brend na svijetu. Njena je vrijednost porasla za dva posto, dosegnuvši 74,2 milijarde dolara. Ne samo da je pretekla Mercedes, BMW i Teslu, nego se Toyota smjestila na šesto mjestu u globalnom poretku svih Brendova. Ispred nje su samo Apple, Microsoft Amazon, Google i Samsung. Dakle tehnološki giganti, a odmah iza Toyote se smjestila Coca-Cola.
U Intebrandu su ocijenili da Toyotin rast pokazuje koliko povjerenje kupci imaju u marku koja reputaciju pouzdanosti, pristupačne tehnologije i globalne prisutnosti gradi desetljećima. No, kada je riječ o automobilima, na drugom mjestu se smjestio Mercedes-Benz s vrijednošću od 50,1 milijardu dolara. Međutim, u usporedbi s 2024. godinom, riječ je o padu od 15 posto. Mercedes Bez zasada drži 10. mjestu u ukupnom poretku globalnih brendova.
Na trećem mjestu najvrjednijih automobilskih brendova je BMW. Međutim i on bilježi pad od 10 posto, a njegova vrijednost je 46,8 milijardi dolara. U ukupnom poretku brendova, nalazi se na 14. mjestu.
Top 10 najprestižnijih automobilskih marki prema Interbrandu
# 10 - Porsche 15,0 mlrd $ (pad 13,9 posto)
#9 - Volkswagen 15,0 mlrd $ (pad 9,1 posto)
#8 - Ferrari 15,4 mlrd $ ( porast 17,8 posto)
#7 - Audi 15,4 mlrd $ (pad 10,7 posto)
#6 - Hyundai 24,6 mlrd $ (porast 6,9 posto)
#5 - Honda 24,8 mlrd $ (pad 7,3 posto)
#4 - Tesla 29,5 mlrd $ (pad 35,2 posto)
#3 - BMW 46,8 mlrd $ (pad 10 posto)
#2 - Mercedes-Benz 50,1 mlrd $ (pad 15 posto)
#1 - Toyota 74,2 mlrd $ (porast 2,0 posto)
Tesla najnegativnije iznenađenje analize
Zanimljivo je i što analiza Interbranda pokazuje da se borba za prestiž preselila na tržište elektrifikacije. No, unatoč tome, ističu da navrjedniji automobilski brend na svijetu i dalje dolazi iz mainstream segmenta.
Iako je Tesla i dalje u Top 10 najprestižnijih auta, ona je ujedno i najveće negativno iznenađenje u analizi. Tržišna vrijednost, u usporedbi s prošlom godinom je pala za 35 posto i sada iznosi 29,5 milijardi dolara.
Interbrand ističe da je uzrok tome pojačana konkurencija na tržištu električnih vozila. No, navode također i da se Teslini modeli sve manje razlikuju od novih konkurenata kao što su BYD, Hyundai, Kia i Volkswagen.