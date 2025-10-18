Ovo je najvrjednija marka auta na svijetu: Vrijedi više od Coca-Cole

Unatoč izazovima na tržištu, automobilski sektor pokazuje iznimnu otpornost, zaključila je to agencija Interbrand , objavivši svoje najnovije izvješće o najvrjednijim brendovima na svijetu u 2025. godini. Riječ je o jednoj od vodećih svjetskih konzultantskih tvrtki na svijetu koja, osim što pomaže tvrtkama definirati nove standarde, ujedno i radi procjene i rangiranje brendova.

Toyota ima vrijednost od 74,2 milijarde dolara: Ispred nje su samo tehnološki divovi

Tako još jednom ističu da je Toyota najvrjedniji automobilski brend na svijetu. Njena je vrijednost porasla za dva posto, dosegnuvši 74,2 milijarde dolara. Ne samo da je pretekla Mercedes, BMW i Teslu, nego se Toyota smjestila na šesto mjestu u globalnom poretku svih Brendova. Ispred nje su samo Apple, Microsoft Amazon, Google i Samsung. Dakle tehnološki giganti, a odmah iza Toyote se smjestila Coca-Cola.

U Intebrandu su ocijenili da Toyotin rast pokazuje koliko povjerenje kupci imaju u marku koja reputaciju pouzdanosti, pristupačne tehnologije i globalne prisutnosti gradi desetljećima. No, kada je riječ o automobilima, na drugom mjestu se smjestio Mercedes-Benz s vrijednošću od 50,1 milijardu dolara. Međutim, u usporedbi s 2024. godinom, riječ je o padu od 15 posto. Mercedes Bez zasada drži 10. mjestu u ukupnom poretku globalnih brendova.

Na trećem mjestu najvrjednijih automobilskih brendova je BMW. Međutim i on bilježi pad od 10 posto, a njegova vrijednost je 46,8 milijardi dolara. U ukupnom poretku brendova, nalazi se na 14. mjestu.