'Ukrajina ne može pobijediti Rusiju, Zapad joj daje lažnu nadu'

Ukrajina ne može pobijediti Rusiju u ratu i trebala bi što prije pregovarati o mirovnom sporazumu, poručio je britanski feldmaršal Lord David Richards, bivši najviši časnik britanske vojske. Upozorio je da je Zapad Kijevu dao 'lažnu nadu' i naveo kako pobjeda nije moguća bez izravnog vojnog angažmana NATO-a
Lord Richards, koji je ranije ove godine promaknut u najviši čin s pet zvjezdica u britanskoj vojsci i predvodio NATO snage tijekom povećanja broja vojnika u Afganistanu, rekao je da su ukrajinski saveznici iznevjerili Kijev.
'Potaknuli smo Ukrajinu na borbu, ali joj nismo dali sredstva da pobijedi', upozorio je bivši načelnik vojske u podcastu World of Trouble The Independenta.
Na pitanje može li Kijev pobijediti čak i uz dodatno oružje, odgovorio je hladno: 'Ne. Nemaju dovoljno ljudstva.'
Njegovi komentari dolaze u trenutku kada rat uskoro ulazi u četvrtu godinu bez jasnog napretka. Nakon početnog šoka ruske invazije i uspješnih ukrajinskih protunapada 2022., fronta se posljednjih godinu dana gotovo nije pomaknula. Sukob se se pretvorio u rat iscrpljivanja dronovima i artiljerijom te dalekometnim udarima na energetske i industrijske ciljeve.
Zelenski od Trumpa tražio rakete – dobio tek pristojan osmijeh
Izjava feldmaršala objavljena je neposredno nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski otputovao u Washington kako bi uvjerio predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da isporuči rakete Tomahawk. Zelenski je, prema izvorima iz američke delegacije, ponudio i razmjenu – dron tehnologiju u zamjenu za projektile.
Trump, koji se posljednjih mjeseci predstavlja kao potencijalni 'mirotvorac', nije odlučno rekao 'ne', ali ni 'da'. U jednom trenutku rekao je da 'SAD mora voditi računa o vlastitim zalihama' i preusmjerio razgovor na američke prioritete.
Situaciju je dodatno zakomplicirao ruski predsjednik Vladimir Putin: svega nekoliko sati prije dolaska Zelenskog u Washington nazvao je Trumpa i ponudio mu sastanak - u Mađarskoj, pod pokroviteljstvom Viktora Orbana - ali bez prisutnosti Ukrajine. Trump je ideju prihvatio i opisao sebe kao 'predsjednika posrednika'.
'Za Ruse je ovo egzistencijalno pitanje, za nas nije'
Richards smatra da Zapad nema političku volju ući u izravnu konfrontaciju s Moskvom.
'Ukrajina nije egzistencijalno pitanje za nas. Za Rusiju jest,' poručio je. 'Možemo govoriti o hibridnom ratu ovdje, ali to nije isto kao pravi rat u kojem naši vojnici umiru u velikom broju.'
Po njemu, Zapad mora odlučiti - ili će prihvatiti mogućnost 'zamrzavnja sukoba' poput onoga u Koreji, ili riskirati potpunu eskalaciju s nuklearnom silom.
Richards već prije prkosio vlastima: 'Invazija na Irak bila je bazirana na lažima'
Richards je poznat po tome da ne zazire od kritiziranja vlasti. U intervjuu je otkrio da je još 2003., kao zamjenik načelnika stožera britanske vojske, upozoravao da je opravdanje za invaziju na Irak – navodne nuklearne ambicije Sadama Huseina - bilo izmišljeno.
'Rekao sam tada Mikeu Jacksonu: 'Ovdje nešto smrdi.'