'Ukrajina ne može pobijediti Rusiju, Zapad joj daje lažnu nadu'

Ukrajina ne može pobijediti Rusiju u ratu i trebala bi što prije pregovarati o mirovnom sporazumu, poručio je britanski feldmaršal Lord David Richards, bivši najviši časnik britanske vojske. Upozorio je da je Zapad Kijevu dao 'lažnu nadu' i naveo kako pobjeda nije moguća bez izravnog vojnog angažmana NATO-a

Lord Richards, koji je ranije ove godine promaknut u najviši čin s pet zvjezdica u britanskoj vojsci i predvodio NATO snage tijekom povećanja broja vojnika u Afganistanu, rekao je da su ukrajinski saveznici iznevjerili Kijev. 'Potaknuli smo Ukrajinu na borbu, ali joj nismo dali sredstva da pobijedi', upozorio je bivši načelnik vojske u podcastu World of Trouble The Independenta. Na pitanje može li Kijev pobijediti čak i uz dodatno oružje, odgovorio je hladno: 'Ne. Nemaju dovoljno ljudstva.' Njegovi komentari dolaze u trenutku kada rat uskoro ulazi u četvrtu godinu bez jasnog napretka. Nakon početnog šoka ruske invazije i uspješnih ukrajinskih protunapada 2022., fronta se posljednjih godinu dana gotovo nije pomaknula. Sukob se se pretvorio u rat iscrpljivanja dronovima i artiljerijom te dalekometnim udarima na energetske i industrijske ciljeve.

Zelenski od Trumpa tražio rakete – dobio tek pristojan osmijeh Izjava feldmaršala objavljena je neposredno nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski otputovao u Washington kako bi uvjerio predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da isporuči rakete Tomahawk. Zelenski je, prema izvorima iz američke delegacije, ponudio i razmjenu – dron tehnologiju u zamjenu za projektile. Trump, koji se posljednjih mjeseci predstavlja kao potencijalni 'mirotvorac', nije odlučno rekao 'ne', ali ni 'da'. U jednom trenutku rekao je da 'SAD mora voditi računa o vlastitim zalihama' i preusmjerio razgovor na američke prioritete. Situaciju je dodatno zakomplicirao ruski predsjednik Vladimir Putin: svega nekoliko sati prije dolaska Zelenskog u Washington nazvao je Trumpa i ponudio mu sastanak - u Mađarskoj, pod pokroviteljstvom Viktora Orbana - ali bez prisutnosti Ukrajine. Trump je ideju prihvatio i opisao sebe kao 'predsjednika posrednika'. 'Za Ruse je ovo egzistencijalno pitanje, za nas nije' Richards smatra da Zapad nema političku volju ući u izravnu konfrontaciju s Moskvom. 'Ukrajina nije egzistencijalno pitanje za nas. Za Rusiju jest,' poručio je. 'Možemo govoriti o hibridnom ratu ovdje, ali to nije isto kao pravi rat u kojem naši vojnici umiru u velikom broju.'