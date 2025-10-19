bivši britanski vojni šef

'Ukrajina ne može pobijediti Rusiju, Zapad joj daje lažnu nadu'

I.V.

19.10.2025 u 16:36

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski Izvor: EPA / Autor: HOLLIE ADAMS / POOL
Bionic
Reading

Ukrajina ne može pobijediti Rusiju u ratu i trebala bi što prije pregovarati o mirovnom sporazumu, poručio je britanski feldmaršal Lord David Richards, bivši najviši časnik britanske vojske. Upozorio je da je Zapad Kijevu dao 'lažnu nadu' i naveo kako pobjeda nije moguća bez izravnog vojnog angažmana NATO-a

Lord Richards, koji je ranije ove godine promaknut u najviši čin s pet zvjezdica u britanskoj vojsci i predvodio NATO snage tijekom povećanja broja vojnika u Afganistanu, rekao je da su ukrajinski saveznici iznevjerili Kijev.

'Potaknuli smo Ukrajinu na borbu, ali joj nismo dali sredstva da pobijedi', upozorio je bivši načelnik vojske u podcastu World of Trouble The Independenta.

Na pitanje može li Kijev pobijediti čak i uz dodatno oružje, odgovorio je hladno: 'Ne. Nemaju dovoljno ljudstva.'

Njegovi komentari dolaze u trenutku kada rat uskoro ulazi u četvrtu godinu bez jasnog napretka. Nakon početnog šoka ruske invazije i uspješnih ukrajinskih protunapada 2022., fronta se posljednjih godinu dana gotovo nije pomaknula. Sukob se se pretvorio u rat iscrpljivanja dronovima i artiljerijom te dalekometnim udarima na energetske i industrijske ciljeve.

vezane vijesti

Zelenski od Trumpa tražio rakete – dobio tek pristojan osmijeh

Izjava feldmaršala objavljena je neposredno nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski otputovao u Washington kako bi uvjerio predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da isporuči rakete Tomahawk. Zelenski je, prema izvorima iz američke delegacije, ponudio i razmjenu – dron tehnologiju u zamjenu za projektile.

Trump, koji se posljednjih mjeseci predstavlja kao potencijalni 'mirotvorac', nije odlučno rekao 'ne', ali ni 'da'. U jednom trenutku rekao je da 'SAD mora voditi računa o vlastitim zalihama' i preusmjerio razgovor na američke prioritete.

Situaciju je dodatno zakomplicirao ruski predsjednik Vladimir Putin: svega nekoliko sati prije dolaska Zelenskog u Washington nazvao je Trumpa i ponudio mu sastanak - u Mađarskoj, pod pokroviteljstvom Viktora Orbana - ali bez prisutnosti Ukrajine. Trump je ideju prihvatio i opisao sebe kao 'predsjednika posrednika'.

'Za Ruse je ovo egzistencijalno pitanje, za nas nije'

Richards smatra da Zapad nema političku volju ući u izravnu konfrontaciju s Moskvom.

'Ukrajina nije egzistencijalno pitanje za nas. Za Rusiju jest,' poručio je. 'Možemo govoriti o hibridnom ratu ovdje, ali to nije isto kao pravi rat u kojem naši vojnici umiru u velikom broju.'

Lord David Richards
Lord David Richards Izvor: EPA / Autor: TAL COHEN

Po njemu, Zapad mora odlučiti - ili će prihvatiti mogućnost 'zamrzavnja sukoba' poput onoga u Koreji, ili riskirati potpunu eskalaciju s nuklearnom silom.

Richards već prije prkosio vlastima: 'Invazija na Irak bila je bazirana na lažima'

Richards je poznat po tome da ne zazire od kritiziranja vlasti. U intervjuu je otkrio da je još 2003., kao zamjenik načelnika stožera britanske vojske, upozoravao da je opravdanje za invaziju na Irak – navodne nuklearne ambicije Sadama Huseina - bilo izmišljeno.

'Rekao sam tada Mikeu Jacksonu: 'Ovdje nešto smrdi.'

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
šire se snimke

šire se snimke

Stižu detalji novih izraelskih udara na Gazu: Likvidiran zapovjednik Hamasa
međuvršnjačko nasilje

međuvršnjačko nasilje

VIDEO U Dubravi održan prosvjed roditelja: 'Nasilnici i dalje haraju kvartom'
bivši britanski vojni šef

bivši britanski vojni šef

'Ukrajina ne može pobijediti Rusiju, Zapad joj daje lažnu nadu'

najpopularnije

Još vijesti