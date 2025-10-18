Neviđene uvrede Jakiroviću nakon pobjede! Vrijeđali ga trener Birminghama i zaštitar

Ipak, utakmica će ostati zapamćena po neugodnim scenama nakon posljednjeg sučeva zvižduka. Jakirović se odbio rukovati s trenerom domaćih Chrisom Daviesom, a dvojac je nakratko ušao i u verbalni sukob. Hrvatski trener kasnije je otkrio kako je tijekom utakmice doživio niz neprimjerenih situacija.

‘Bio sam u svojem prostoru cijelo vrijeme, Birminghamov stožer je nama upao, a zbog toga bi trebali dobiti žuti karton, kao što sam ga ja dobio kad sam tražio opomenu nakon teškog prekršaja koji je pretrpio moj igrač. Upitao sam Daviesa zašto je ušao u moj tehnički prostor, a on mi je rekao 'da se je*em'. Isto tako, neki zaštitar mi je poručio da odje*em u Hrvatsku’, otkrio je Jakirović.

‘No, ja sam sretan zbog svega toga. Tvrda sam ja kost, nikoga se ne bojim. U ovoj zemlji pošteno radim i živim, nikad ne bih nekome rekao takvo što. Za mene je ovo bio znak nepoštovanja, pa se zato nisam htio rukovati s trenerom. Cijela ta situacija je za mene katastrofa, ali u redu, velik sam ja momak, mogu se sam brinuti za sebe. Ne bih htio ništa govoriti službeno, jer to je nogomet, koji donosi emocije i stres. Volim to što u ovoj zemlji treneri nakon utakmice mogu skupa popiti pivo, ali ovo ću brzo zaboraviti. Uzeli smo tri boda i idemo kući.’

Unatoč incidentu, Jakirović može biti zadovoljan – njegova momčad nastavlja nizati dobre rezultate i približava se borbi za povratak u Premier ligu.