poskupljenje prelazi 50 posto

Bjelovarski SDP zatražio hitno vraćanje cijena vode na prijašnju razinu

M.Či./Hina

22.04.2026 u 19:46

Voda, ilustracija Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Freepik
Bionic
Reading

Bjelovarska Gradska organizacija SDP-a zatražila je u srijedu hitno vraćanje cijena vode na prijašnju razinu, nakon što su građani u travnju dobili znatno veće račune zbog poskupljenja koje, po tvrdnjama SDP-a, u prosjeku prelazi 50 posto.

Predsjednik bjelovarskog SDP-a Nenad Nekvapil ustvrdio je na konferenciji za novinare kako ne može biti riječ o usklađivanju cijena, jer "da je riječ o stvarnom usklađivanju cijena, govorili bismo o poskupljenju od tri ili četiri posto".

Osvrnuo se i na obrazloženje tvrtke Vodne usluge Bjelovar da je do poskupljenja došlo zbog rasta troškova, ponajprije energenata, te dugogodišnjeg izostanka ekonomski održivih cijena.

Nekvapil je to ocijenio neuvjerljivim, podsjetivši da je prijedlog odluke o novim cijenama objavljen još u prosincu prošle godine, u razdoblju stabilnih cijena energenata.

vezane vijesti

Jedan od razloga poskupljenja SDP vidi u procesu pripajanja više vodnih poduzeća u jedinstveni sustav. Iako se to predstavlja kao racionalizacija, rezultat je suprotan jer Bjelovarčani preuzimaju troškove sredina u kojima se godinama nije dovoljno ulagalo u vodnu infrastrukturu.

SDP je iznio tri zahtjeva - hitno vraćanje cijena na prijašnju razinu, restrukturiranje Vodnih usluga i pokrivanje povećanih troškova iz dobiti poduzeća, a ne iz sredstava građana.

"Javni pružatelj usluge ne bi trebao biti usmjeren na ostvarivanje profita, već na pružanje kvalitetne i dostupne usluge građanima," rekao je Nekvapil.

Osim toga, upozorio je kako to možda nije posljednje poskupljenje vode jer proces pripajanja vodnih poduzeća još nije završen.

SDP je prozvao i gradsku vlast zbog izostanka komunikacije prema građanima, podsjetivši da se godinama isticalo kako su cijene vode i komunalnih usluga u Bjelovaru među najnižima u Hrvatskoj.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
drama u hormuzu

drama u hormuzu

Iran tvrdi: 'Da, zaplijenili smo dva broda! Jedan je povezan s Izraelom'
imali i oružje

imali i oružje

Horor u Zagrebu: Provalili u kuću u Maksimiru, maloljetnik obranio obitelj
IZ DOBA KOMUNIZMA

IZ DOBA KOMUNIZMA

Mađarska: Otvaranje arhiva tajne policije 'zadatak broj jedan'

najpopularnije

Još vijesti