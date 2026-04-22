Bjelovarski SDP zatražio hitno vraćanje cijena vode na prijašnju razinu

Predsjednik bjelovarskog SDP-a Nenad Nekvapil ustvrdio je na konferenciji za novinare kako ne može biti riječ o usklađivanju cijena, jer "da je riječ o stvarnom usklađivanju cijena, govorili bismo o poskupljenju od tri ili četiri posto".

Osvrnuo se i na obrazloženje tvrtke Vodne usluge Bjelovar da je do poskupljenja došlo zbog rasta troškova, ponajprije energenata, te dugogodišnjeg izostanka ekonomski održivih cijena.

Nekvapil je to ocijenio neuvjerljivim, podsjetivši da je prijedlog odluke o novim cijenama objavljen još u prosincu prošle godine, u razdoblju stabilnih cijena energenata.