Bivša šefica Ustavnog suda nezakonito potpisala četiri plaće; na odlasku dodijelila naknadu koja joj ne pripada

Bivša predsjednica Ustavnog suda Jasna Omejec nezakonito je nakon odlaska iz Ustavnog suda primila naknadu u visini svoje dužnosničke plaće koju je uz to sama sebi dodijelila i potpisala, pravomoćno je presudio Visoki upravni sud, piše Jutarnji list koji je u posjedu i preslike presude

Pravo na šest mjeseci pune dužnosničke plaće plus šest mjeseci polovice te plaće imaju samo oni dužnosnici kojima nakon isteka mandata nije zajamčen povratak na prijašnje radno mjesto. Omejec je, ističe se u pravomoćnoj presudi, imala pravo na naknadu u visini dužnosničke plaće najdulje dva mjeseca nakon odlaska s Ustavnog suda, dakle najkasnije do 7. kolovoza 2016., dok se ne riješe tehničke pojedinosti oko njezina povratka na staro radno mjesto na fakultetu. Četiri mjesečne naknade koje je primila od 7. kolovoza do 1. prosinca 2016. primila je nezakonito.

Pravomoćnu presudu Visokog upravnog suda donijelo je tročlano vijeće u sastavu Boris Marković kao predsjednik te sutkinje Mirjana Juričić i Blanša Turić kao članice.

'Začuđuje pravna akrobatika kojom tužiteljica (Omejec, op. a.) pokušava dokazati ispravnost svoje teze o pravu na kumuliranje prava, odnosno na pravo na plaću šest plus šest i pravo na povratak na posao kod bivšeg poslodavca', stoji u presudi. U nastavku se ističe kako se 'pravna akrobatika' sastoji u tome da ona, opravdavajući svoje postupanje, pravnoj normi daje značenje koje joj zakonodavac nije namijenio, a koja odgovara njoj samoj.

Potpisati sam sebi rješenje o pravu na šest plus šest, naglašava se u pravomoćnoj presudi, ako i nije nezakonito, u najmanju je ruku neetično. Jedini pravni lijek koji je na raspolaganju Jasni Omejec jest podnošenje tužbe Ustavnom sudu.