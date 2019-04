Omejec o sukobu interesa: To je čista laž, što trebala sam biti četiri mjeseca biti bez primanja?

Gošća RTL-a Danas bila je Jasna Omejec, bivša predsjednica Ustavnog suda i članica novoosnovanog Etičkog povjerenstva za europske izbore te profesorica na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Danas je održana prva sjednica povjerenstva. Omejec je kazala kako je konstituirajuća sjednica bila vrlo dobra.

No, koriste li se stranke i kandidati parlamentom za izbornu promociju te kako se to može spriječiti i kažnjavati? Omejec je istaknula kako postoji jedna odredba već dugo godina. Oni su je preuzeli u ovaj kodeks, a odredba glasi:

"Utvrdili smo tekst Etičkog izbornog kodeksa koji mora ići po zakonu na mišljenje parlamentarnim strankama. Dakle on još nije donesen, ali su donešena pravila o postupanja etičkog povjerenstva. Donesena su konsenzusom, sve je proteklo kako treba i mi ćemo uskoro biti spremni za donošenje odluka", kazala je Omejec.

"Ja moram reći da je jučer izgovoreno jako puno laži. Dopustite samo da zaokružim. Tešija iz GONG-a je govorila da sam ja bila u sukobu interesa i da zbog toga ne smijem sjediti u Etičkom povjerenstvu zato što sam istodobno primala dvije plaće - jednu s fakulteta i jednu s ustavnog suda, nakon što sam otišla s ustavnog suda. To je čista laž - nikad u životu nisam primila dvije plaće istodobno" , kazala je Omejec.

Istaknula je da nakon što je u lipnju 2016. otišla sa suda, primala je iz državnog proračuna naknadu po sistemu 6+6, a nakon toga je u prosincu otišla na fakultet i primala najnormalnije fakultetsku plaću.



"Ta odluka o tom navodnom sukobu interesa je, ja uvijek kažem, izvan zdravog razuma zbog toga što je povjerenstvo na čelu s Dalijom Orešković da ja doduše jesam imala pravo na plaću 6 mjeseci plus 6 mjeseci, ali da sam tu naknadu mogla primati samo dva mjeseca zbog toga što sam se mogla vratiti na fakultet. Neovisno o tome što sam se ja na fakultet mogla vratiti tek u prosincu. Što znači da je povjerenstvo od mene zahtijevalo da ja četiri mjeseca budem bez ikakvih primanja. To nema veze sa sukobom interesa. To je jedna odluka protivna zakonu u cijelosti, ona je protivna zdravoj pameti i ona nije pravomoćna, ona je još uvijek na sudu, ja vam se zahvaljujem što sam imala priliku ovo izreći", kazala je Jasna Omejec u RTL-u Danas.