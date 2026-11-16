KARIN KNEISSL

Bivša austrijska ministrica se žali na gubitak državljanstva, trenutno živi u Rusiji

I.K./Hina

16.11.2026 u 16:44

Karin Kneissl
Karin Kneissl Izvor: Profimedia / Autor: Alexander Vilf / Sputnik / Profimedia
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Karin Kneissl, bivša austrijska ministrica vanjskih poslova koja živi u Rusiji, izjavila je u ponedjeljak da su austrijske vlasti pokrenule postupak za oduzimanje njezina državljanstva, izvijestila je ruska državna novinska agencija TASS.

Austrijsko ministarstvo vanjskih poslova nije odmah odgovorilo na upit Reutersa za komentar.

Kneissl, dugogodišnja zagovornica bližih odnosa s Rusijom, obnašala je dužnost austrijske ministrice vanjskih poslova od 2017. do 2019. godine.

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Ruskog predsjednika Vladimira Putina pozvala je na vjenčanje 2018. godine, a njihova zajednička fotografija na kojoj plešu privukla je veliku pozornost javnosti. Godine 2023. objavila je da se seli u Sankt Peterburg, gdje je preuzela vodstvo akademskog centra.

"Austrijsko vodstvo pokrenulo je pravni postupak za oduzimanje mog državljanstva, zbog čega bi mogla ostati bez državljanstva", rekla je Kneissl na konferenciji u Moskvi, kako prenosi TASS.

Prema TASS-u, dodala je da će, ako joj austrijsko državljanstvo bude oduzeto, zatražiti od Ujedinjenih naroda izdavanje putne isprave.

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