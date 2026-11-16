Kina napravila prvi pogon ovakve vrsti: Evo kako skladište struju

Kina je u pokrajini Gansu priključila na elektroenergetsku mrežu prvi pogon za skladištenje struje uz primjenu tehnologije stlačenog zraka u podzemnim kavernama u svijetu, izvijestio je u ponedjeljak Global Times, pozivajući se na kinesku državnu televiziju CCTV i kompaniju China Energy Engineering Corporation.

Projekt Yuanchu No 1 predstavlja važan korak u primjeni te tehnologije na industrijskoj razini, nakon dosadašnjih eksperimentalnih ispitivanja, navodi Global Times. Pogon instalirane snage od 300 megavata i kapaciteta za skladištenje energije od 1.800 megavatsati ima četiri podzemne kaverne, iskopane u stijenama na dubini od oko 110 metara. Uz učinkovitost ciklusa punjenja i pražnjenja od 72 posto, može otpuštati struju tokom razdoblja od šest sati, uz projiciranu godišnju proizvodnju 600 milijuna kilovatsati, napominje Global Times.

Energija u zraku Tehnologija skladištenja energije stlačenim zrakom (CAES) temelji se na pretvaranju struje u energiju pohranjenu u komprimiranom zraku, koja se potom po potrebi može ponovo pretvoriti u struju. Kaverne iskopane u čvrstim stijenama predstavljaju alternativu prirodnim podzemnim spremnicima, poput slanih špilja. Budući da su formacije potrebne za takve sustave skladištenja u Kini raširenije, tehnologija omogućuje veću fleksibilnost pri odabiru lokacija, premda su troškovi izgradnje razmjerno visoki, navodi se u izvješću China Electric Power Newsa na stranicama Instituta za inženjersku termofiziku Kineske akademije znanosti. Formacije soli koncentrirane su u pojedinim dijelovima središnje, istočne i južne Kine dok sjever s velikim kapacitetima vjetroelektrana i solarnih elektrana i velikom potrebom za skladištenjem energije nema odgovarajuće geološke uvjete za takva postrojenja.