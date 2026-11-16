Kina napravila prvi pogon ovakve vrsti: Evo kako skladište struju

Kina je u pokrajini Gansu priključila na elektroenergetsku mrežu prvi pogon za skladištenje struje uz primjenu tehnologije stlačenog zraka u podzemnim kavernama u svijetu, izvijestio je u ponedjeljak Global Times, pozivajući se na kinesku državnu televiziju CCTV i kompaniju China Energy Engineering Corporation.
Projekt Yuanchu No 1 predstavlja važan korak u primjeni te tehnologije na industrijskoj razini, nakon dosadašnjih eksperimentalnih ispitivanja, navodi Global Times.
Pogon instalirane snage od 300 megavata i kapaciteta za skladištenje energije od 1.800 megavatsati ima četiri podzemne kaverne, iskopane u stijenama na dubini od oko 110 metara.
Uz učinkovitost ciklusa punjenja i pražnjenja od 72 posto, može otpuštati struju tokom razdoblja od šest sati, uz projiciranu godišnju proizvodnju 600 milijuna kilovatsati, napominje Global Times.
Energija u zraku
Tehnologija skladištenja energije stlačenim zrakom (CAES) temelji se na pretvaranju struje u energiju pohranjenu u komprimiranom zraku, koja se potom po potrebi može ponovo pretvoriti u struju. Kaverne iskopane u čvrstim stijenama predstavljaju alternativu prirodnim podzemnim spremnicima, poput slanih špilja.
Budući da su formacije potrebne za takve sustave skladištenja u Kini raširenije, tehnologija omogućuje veću fleksibilnost pri odabiru lokacija, premda su troškovi izgradnje razmjerno visoki, navodi se u izvješću China Electric Power Newsa na stranicama Instituta za inženjersku termofiziku Kineske akademije znanosti.
Formacije soli koncentrirane su u pojedinim dijelovima središnje, istočne i južne Kine dok sjever s velikim kapacitetima vjetroelektrana i solarnih elektrana i velikom potrebom za skladištenjem energije nema odgovarajuće geološke uvjete za takva postrojenja.
Projekt u Gansuu dosegnuo je važnu fazu testiranja u rujnu, kada je zrak prvi puta ubrizgan u podzemnu kavernu broj četiri, uz postignut tlak od 12,63 megapaskala, rekord za skladištenje stlačenog zraka u velikim umjetnim podzemnim kavernama, prema navodima kompanije China Energy.
Pogon je priključen na mrežu u razdoblju ubrzanog razvoja kineskog sektora skladištenja energije. Instalirani kapacitet novih sustava za skladištenje energije u Kini dosegnuo je krajem prošle godine 136 milijuna kilovata i bio je veći za čak 84 posto nego na kraju 2024., prema podacima Nacionalne uprave za energetiku (NEA).
Litij-ionske baterije činile su 96,1 posto ukupnog kapaciteta, dok je na skladištenje stlačenim zrakom, protočne baterije i druge tehnologije otpadalo preostalih 3,9 posto. Udio sustava koji mogu pohranjivati energiju najmanje četiri sata dosegnuo je 27,6 posto ukupnog instaliranog kapaciteta i bio je veći oko 12 postotnih bodova nego krajem 2024.
Kina nastoji dodatno diversificirati tehnologije skladištenja energije u sklopu razvojnog plana za 15. petogodišnje razdoblje od 2026. do 2030. godine.
Plan, koji su zajednički donijeli Nacionalno povjerenstvo za razvoj i reforme i NEA, predviđa povećanje instaliranog kapaciteta novih sustava za skladištenje energije na 300 milijuna kilovata do 2030. godine, uz prosječno trajanje skladištenja od oko tri sata.