Rutinske operacije i porodi mogli bi postati zahvati opasni po život

"Otpornost na antibiotike, ili šire gledano, antimikrobna otpornost (AMR), raširena je pojava koja prijeti budućnosti moderne medicine”, izjavio je stručnjak iz WHO-a Jean Pierre Nyemazi.

Antimikrobna otpornost

Onkološki pacijenti i osobe s kroničnim bolestima također su izloženi većem riziku od infekcija uzrokovanih bakterijama, virusima ili gljivicama koje više ne reagiraju na dostupne oblike liječenja.

WHO poziva zemlje da pojačaju napore u borbi protiv antimikrobne otpornosti tijekom tjedna podizanja svijesti o tom problemu od 18. do 24. studenoga.