pomorska nesreća

Bugarska spasila posadu broda koji se prevrnuo u Crnom moru

V. B./Hina

16.11.2026 u 15:55

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: MAPN / AFP / Profimedia
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Bugarska je sigurno evakuirala posadu teretnog broda koji je prevozio 3000 metričkih tona pšenice, a prevrnuo se u njezinu gospodarskom pojasu u Crnome moru, objavilo je u ponedjeljak bugarsko ministarstvo prometa

U priopćenju ministarstva stoji da je rano u ponedjeljak primilo poziv u pomoć s broda pod somalskom zastavom, koji je plovio iz Rumunjske prema Egiptu, a tonuo je oko 40 nautičkih milja od rta Kaliakra.

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Helikopter je preuzeo svih 12 članova posade, koji su dobroga zdravstvenog stanja, stoji u objavi ministarstva. Uzrok incidenta zasad nije poznat.

Ovaj se događaj nadovezuje na nedavne smrtonosne napade dronovima na brodove uz obale Bugarske i Rumunjske, koje analitičari povezuju s ruskim ratom protiv Ukrajine.

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