Bugarska spasila posadu broda koji se prevrnuo u Crnom moru

Bugarska je sigurno evakuirala posadu teretnog broda koji je prevozio 3000 metričkih tona pšenice, a prevrnuo se u njezinu gospodarskom pojasu u Crnome moru, objavilo je u ponedjeljak bugarsko ministarstvo prometa
U priopćenju ministarstva stoji da je rano u ponedjeljak primilo poziv u pomoć s broda pod somalskom zastavom, koji je plovio iz Rumunjske prema Egiptu, a tonuo je oko 40 nautičkih milja od rta Kaliakra.
Helikopter je preuzeo svih 12 članova posade, koji su dobroga zdravstvenog stanja, stoji u objavi ministarstva. Uzrok incidenta zasad nije poznat.
Ovaj se događaj nadovezuje na nedavne smrtonosne napade dronovima na brodove uz obale Bugarske i Rumunjske, koje analitičari povezuju s ruskim ratom protiv Ukrajine.