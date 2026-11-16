EU odobrila Ukrajini i najveću tranšu eura ikada

Vijeće Europske unije odobrilo je u ponedjeljak isplatu gotovo osam milijardi eura pomoći Ukrajini, koja je namijenjena za oporavak, obnovu, modernizaciju i reforme povezane s pristupanjem Uniji
Riječ je o dosad najvećoj pojedinačnoj isplati koju je EU dodijelila u okviru Instrumenta za Ukrajinu, namjenskog mehanizma financijske i operativne potpore Europske unije za razdoblje od 2024. do 2027. godine.
40 milijardi eura do sada
Ukupni proračun Instrumenta za Ukrajinu iznosi 50 milijardi eura, od čega su 33 milijarde zajmovi, a 17 milijardi bespovratna sredstva. Više od 40 milijardi namijenjeno je reformama i ulaganjima predviđenim u ukrajinskom planu za oporavak i pristupanje EU-u.
Nakon ove, devete isplate, iznos koji je Ukrajina dobila iz toga plana popeo se na više od 40 milijardi eura.
Isplata sredstava uvjetovana je provedbom takozvanog Ukrajinskog plana i ispunjavanjem specifičnih reformskih koraka koje je Ukrajina dogovorila s Europskom unijom.
Vijeće navodi da je ova isplata uslijedila nakon što je Ukrajina ispunila više od 20 ciljnih koraka povezanih s različitim reformama u ključnim područjima, kao što su: pravosudni sustav; borba protiv korupcije i pranja novca; financijska tržišta; upravljanje javnom imovinom; ljudski kapital; poslovno okruženje; decentralizacija i regionalna politika; energetika; poljoprivredno-prehrambeni sektor; digitalna transformacija; te zaštita okoliša.
Osim toga, Europska komisija je u ponedjeljak objavila da je isplatila 1,71 milijardu eura vojne pomoći namijenjene nabavi bespilotnih letjelica, streljiva i sustava protuzračne obrane.
“Nastavit ćemo pružati nepokolebljivu podršku Ukrajini – baš kao što to činimo svakog dana, još od prvog dana ruskog agresorskog rata”, izjavila je predsjednica Komisije Ursula von der Leyen.