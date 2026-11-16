EU odobrila Ukrajini i najveću tranšu eura ikada

Riječ je o dosad najvećoj pojedinačnoj isplati koju je EU dodijelila u okviru Instrumenta za Ukrajinu, namjenskog mehanizma financijske i operativne potpore Europske unije za razdoblje od 2024. do 2027. godine.

40 milijardi eura do sada

Ukupni proračun Instrumenta za Ukrajinu iznosi 50 milijardi eura, od čega su 33 milijarde zajmovi, a 17 milijardi bespovratna sredstva. Više od 40 milijardi namijenjeno je reformama i ulaganjima predviđenim u ukrajinskom planu za oporavak i pristupanje EU-u.

Nakon ove, devete isplate, iznos koji je Ukrajina dobila iz toga plana popeo se na više od 40 milijardi eura.