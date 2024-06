Bartulica o Ferrariju: To nije moj auto. To je gesta ljudi koji su bili uz mene

Predrag Fred Matić (SDP) također smatra da je uspjeh SDP-a četiri osvojena mandata napominjući kako su cijelo vrijeme kampanje komunicirali s javnošću da bi bili zadovoljni, ako ponove rezultate s prošlih izbora.

'I tako je bilo', rekao je Fred Matić u Otvorenom.

Komentirajuću svoju izjavu u izbornoj noći kada je rekao da je Andrej Plenković imao dobru taktiku, ponovio je kako je imao dobru taktiku.

'Hrvatska je zemlja s najmanjom izlaznošću na europarlamentarne izbore, 21%. Čak sljedeća zemlja, mislim da je Litva, gotovo 10% više od nas. I on je imao tu taktiku da ubije izbore, da predstavi sebe kao glavnog nositelja i to ne kao Andreja Plenkovića kao kandidata za europski parlament, nego kao premijera ove zemlje koji je koristio državne resurse', pojasnio je Matić.

Dodao je da se vidjelo kako se ostale kolegice i kolege s njihove liste nisu baš puno eksponirali u toj kampanji.

'Ali dobro, to je njihova taktika. Ono što je važno reći da od ukupnog broja hrvatskih birača HDZ je biralo manje od 7%. To naravno ne upravdava ni SDP, nas je biralo još i manje hrvatskih građanki i građana. Ali da se ne misli da je to neka veličanstvena pobjeda, to je sa 7% ukupnog broja glasačkog tijela veličanstvena pobjeda od šest mandata', istaknuo je Matić.

Stephen Nikola Bartulica (Domovinski pokret) rekao je kako je kampanja bila kratka, ali za njih vrlo zahtjevna.

'Uvjeti su bili vrlo teški, nezahvalni, pogotovo što se mene tiče osobno. Imam osjećaj velike zahvalnosti prema biračima koji su rekli što misle o svemu što se odvijalo proteklih tjedan dana. I idemo naprijed. Domovinski pokret je osnovan nakon prošlih europskih izbora, tako da smo mi vrlo zadovoljni s ovim rezultatom. Ja ću isto, po svemu sudeći ovaj tjedan početi s konzultacijama u Bruxellesu', rekao je Bartulica.

Dodao je da općenito konzervativne snage rastu te da su imale jako dobar rezultat, pogotovo u većim članicama.

Na upit voditelja, je li večeras na HRT došao Ferrarijem, Bartulica je rekao: 'Ne, ali rekao bih ljevičarskim medijima da sam sinoć stigao na magarcu ili Ferrarijem, mnogi bi me kritizirali'.

Odgovarajući na pitanje zašto je sinoć stožer DP-a stigao luksuznim automobilom, i koja je to poruka, Bartulica je rekao kako je to poruka koja je bila usmjerena onima koji već 'jedno vrijeme njega i njegovu obitelj zlostavljaju u medijskom prostoru'.

'Nije to bilo lako izdržati i opravdano sam se osjećao kao pobjednik koji je izdržao teške udarce. To nije nimalo bilo jednostavno. To mogu reći iz prve ruke. Crvena boja Ferrarija je kao jedan portal koji je inicirao jednu prljavu kampanju protiv mene. Mislim da su oni koji su sudjelovali u tome su shvatili poruku', istaknuo je Bartulica.

Na dodatno pitanje kako je rekao da će se 'boriti za malog čovjeka', ali da si takav ne može priuštiti Ferrari, Bartulica kaže: 'To je gotovo smiješno uopće govoriti. Vidim kako se to prikazuje. To nije moj auto. To je jedna gesta nekih ljudi koji su bili uz mene u sve ovo vrijeme kad je bilo teško i htjeli su na neki način pokazati poštovanje', naveo je.

Dodao je da se to se nekome sviđa ili ne sviđa.

'Mislim da je mlađim ljudima to čak ispalo kao nešto vrlo duhovito, ali to je manje bitno. To je možda privuklo jako puno pažnje u medijskom prostoru. Ono što je bitno je da smo ustrajali i pokazali da ovakav način blaćenja ljudi ne honoriraju. Naši birači su prepoznali o čemu se radi. Još jednom sam zahvalan na tome', rekao je Bartulica.