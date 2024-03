Kako je predsjednik Milanović 'uklizao' u predizbornu arenu? Evo kakva se retorika očekuje do šutnje

'Čitala sam i neke medijske napise koji su netočni, primjerice da je moj kolega umaški gradonačelnik odbio biti na listi. On je mjesecima ranije komunicirao da ne želi biti na listi niti mu je to ponuđeno, niti je predloženo od strane županijske organizacije SDP-a Istre jer ne može obnašati posao gradonačelnika i biti u kampanji. To je samo primjer gdje se pokušalo prenapuhati nezadovoljstvo', rekla je.

Naglasila je kako su nezadovoljni članovi svoje neslaganje s listama jasno komunicirali na stranačkim tijelima. Radolović ne smatra da su predarovali koalicijske partnere.

'Ne mislim da je Peđa Grbin prihvatio sve što su koalicijski partneri tražili. Sve je napravljeno u skladu sa Statutom stranke, sve je iskomunicirano s vodstvom stranke i potvrđeno od strane Glavnog odbora', poručila je. Nina Obuljen Koržinek rekla je da će HDZ u četvrtak predstaviti izborne liste.

'Ne bih se ja uspoređivala s ovime što se zbiva u SDP-u, imali su veliku koaliciju pa su otpadale stranke, pa je Grbin bio kandidat za premijera pa je došetao predsjednik države u tom svom protuustavnom hodu. HDZ je velika stranka, imamo puno iskusnih ljudi u Saboru, izvršnoj vlasti i na lokalnim razinama. Na tim listama će biti i partneri s kojima smo surađivali zadnje četiri godine i koji su pokazali da zajedno s nama vjeruju u način rada koji inzistira na stabilnosti i političkom uvažavanju', poručila je.

Dodala je kako će nastaviti voditi kampanju kao što su i do sada komunicirali sve ove godine dok su, kako kaže, imali odgovornost za upravljanje državom. Darko Klasić rekao je kako su u HSLS-u realni i svjesni svoje snage. Istaknuo je kako im je bitno da u koalicijske sporazume uđu programi za koje se HSLS zalaže.

'Bitno nam je da i sljedeća vlada provodi programe koji su HSLS-u bitni, od kojih će građani imati koristi, i zbog kojih ćemo sutra imati bolje društvo', rekao je. Kazao je kako očekuju istu zastupljenost kao i do sada te da su to jasno komunicirali s partnerima. Zlatko Hasanbegović rekao je kako Domovinski pokret na izbore izlazi u široj koaliciji. Naglasio je kako su pozivali i Most da se pridruži, međutim do dogovora nije došlo.

'Vjerujemo da će sastav lista, imena ljudi, zajamčiti još bolji rezultat nego na prošlim izborima. Cilj svake stranke je sudjelovati u budućoj vladajućoj većini, ali ne pod svaku cijenu. Dakle, cilj koalicije oko Domovinskog pokreta je imati ključnu ulogu u budućoj vladi, ali isključivo pod uvjetom, ako će u njoj moći provoditi svoja političko-ideološka načela. Ako neće moći, ostat ćemo u oporbi', rekao je.