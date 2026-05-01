Anušić se prisjetio operacije Bljesak: 'Osjećaj se ne može usporediti'

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić u petak je, na obilježavanju 31. obljetnice VRO Bljesak, istaknuo kako se osjećaj oslobađanja vlastite zemlje ne može usporediti ni s jednim drugim

„Taj put koji smo prošli, oslobađajući svakim korakom dio okupiranog hrvatskog teritorija koji je četiri godine bio pod okupacijom, nešto je što se ne može usporediti ni s jednim drugim osjećajem“, rekao je Anušić, hrvatski branitelj, prisjetivši se sudjelovanja u Bljesku, odnosno trenutka kada je njegova postrojba krenula iz Cernika kod Nove Gradiške te završila na Omanovcu kod Pakraca.

„Tog se osjećaja i danas sjećamo i na njega smo ponosni“, naglasio je ministar. Osvrnuo se na značenje operacije „Bljesak“, te prisjetio poginulih pripadnika hrvatskih snaga.



Obilježavanje 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije 'Bljesak' u Okučanima







+15 Obilježavanje 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije 'Bljesak' u Okučanima Izvor: Pixsell / Autor: Ivica Galovic/PIXSELL