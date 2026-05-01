VELIKA OBLJETNICA

Anušić se prisjetio operacije Bljesak: 'Osjećaj se ne može usporediti'

I.H./Hina

01.05.2026 u 15:12

Ivan Anušić
Ivan Anušić Izvor: Pixsell / Autor: Josip Mikacic/PIXSELL
Bionic
Reading

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić u petak je, na obilježavanju 31. obljetnice VRO Bljesak, istaknuo kako se osjećaj oslobađanja vlastite zemlje ne može usporediti ni s jednim drugim

„Taj put koji smo prošli, oslobađajući svakim korakom dio okupiranog hrvatskog teritorija koji je četiri godine bio pod okupacijom, nešto je što se ne može usporediti ni s jednim drugim osjećajem“, rekao je Anušić, hrvatski branitelj, prisjetivši se sudjelovanja u Bljesku, odnosno trenutka kada je njegova postrojba krenula iz Cernika kod Nove Gradiške te završila na Omanovcu kod Pakraca.

vezane vijesti

„Tog se osjećaja i danas sjećamo i na njega smo ponosni“, naglasio je ministar. Osvrnuo se na značenje operacije „Bljesak“, te prisjetio poginulih pripadnika hrvatskih snaga.

Okučani: Obilježavanje 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije 'Bljesak'
  • Okučani: Obilježavanje 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije 'Bljesak'
  • Okučani: Obilježavanje 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije 'Bljesak'
  • Okučani: Obilježavanje 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije 'Bljesak'
  • Okučani: Obilježavanje 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije 'Bljesak'
  • Okučani: Obilježavanje 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije 'Bljesak'
    +15
Obilježavanje 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije 'Bljesak' u Okučanima Izvor: Pixsell / Autor: Ivica Galovic/PIXSELL

 „Sjećamo se naših suboraca koji su, nažalost, poginuli u ovoj akciji – njih 51, zahvaljujemo svima koji su danas s nama, kao što se prisjećamo i svih trenutaka koji su nas obilježili“, rekao je ministar obrane, priopćilo je Ministarstvo obrane Republike Hrvatske (MORH).

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
VAŽAN DOKAZNI MATERIJAL

VAŽAN DOKAZNI MATERIJAL

Otkriveno kako su pronašli Pavleka; Njegov laptop stigao u Hrvatsku, objavljen ključan dio transkripta
UŽIVO: RAT NA BLISKOM ISTOKU

UŽIVO: RAT NA BLISKOM ISTOKU

SAD sprema 'kratak i žestok val udara' na Iran, Trump šalje i specijalce? Oglasio se ajatolah
HRVATSKA TRAŽI IZRUČENJE

HRVATSKA TRAŽI IZRUČENJE

Uhićen Vedran Pavlek nakon mjesec dana bijega! Evo gdje su ga uhvatili

najpopularnije

Još vijesti