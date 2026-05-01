U OKUČANIMA

Jandroković: 'Hrvatska je svoju slobodu platila krvlju'

I.H./Hina

01.05.2026 u 10:56

Gordan Jandroković
Gordan Jandroković Izvor: Pixsell / Autor: Ivica Galovic/PIXSELL
Bionic
Reading

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izjavio je u petak, na obilježavanju 31. obljetnice Vojno-redarstvene operacije „Bljesak“, kako je to jedna od ključnih operacija Domovinskog rata koja je pokazala sve ono što će se događati nekoliko mjeseci kasnije, u operaciji Oluja

„Slomljena je kralježnica velikosrpskom agresoru i Hrvatska je tada pobijedila vojno i zaokružila sve mirnom reintegracijom Hrvatskog Podunavlja 1998. godine“, podsjetio je Jandroković.

vezane vijesti

 Izrazio je trajnu zahvalnost hrvatskim braniteljima, posebno 51 „hrvatskom heroju“ koji je u Bljesku izgubio život. „Njima trajna zahvalnost, zahvalnost njihovim obiteljima, oni su podnijeli najveću žrtvu za našu slobodu i mir“, rekao je i dodao kako je važno „zbog mladih, zbog budućih naraštaja“ prisjećati se ovakvih događaja.

„Hrvatska je svoju slobodu platila krvlju“, naglasio je predsjednik Sabora.

Napomenuo je kako danas svjedočimo ruskoj agresiji na Ukrajinu, ratu na Bliskom Istoku, sukobu SAD, Izraela i Irana te dodao kako je Hrvatska sve to prošla početkom 1990.-ih.

 „Hrvatska je vodila pravedan, oslobodilački rat, pobijedila je, na to moramo biti ponosni i prenositi istinu o tome na mlađe naraštaje. Treba učiti iz povijesti, pamtiti ovakve događaje da bismo imali sigurniju i bolju budućnost", poručio je Jandroković.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ČIPIRANJE JE VAŽNO

Prodaja pasa u EU-u vrijedi 1,5 milijardi eura, većina ode na crno tržište: 'Vidimo zastrašujuće posljedice'
poklon paket

EU hladno odbila ubrzani ulazak Ukrajine, ali nudi druge pogodnosti: 'Članstvo nije moguće'
politički sukob

Bilijun dolara ili 25 milijardi: Koliko je Ameriku zapravo dosad koštao rat u Iranu?

najpopularnije

Još vijesti