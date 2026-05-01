Jandroković: 'Hrvatska je svoju slobodu platila krvlju'

„Slomljena je kralježnica velikosrpskom agresoru i Hrvatska je tada pobijedila vojno i zaokružila sve mirnom reintegracijom Hrvatskog Podunavlja 1998. godine“, podsjetio je Jandroković.

Izrazio je trajnu zahvalnost hrvatskim braniteljima, posebno 51 „hrvatskom heroju“ koji je u Bljesku izgubio život. „Njima trajna zahvalnost, zahvalnost njihovim obiteljima, oni su podnijeli najveću žrtvu za našu slobodu i mir“, rekao je i dodao kako je važno „zbog mladih, zbog budućih naraštaja“ prisjećati se ovakvih događaja.

„Hrvatska je svoju slobodu platila krvlju“, naglasio je predsjednik Sabora.

Napomenuo je kako danas svjedočimo ruskoj agresiji na Ukrajinu, ratu na Bliskom Istoku, sukobu SAD, Izraela i Irana te dodao kako je Hrvatska sve to prošla početkom 1990.-ih.

„Hrvatska je vodila pravedan, oslobodilački rat, pobijedila je, na to moramo biti ponosni i prenositi istinu o tome na mlađe naraštaje. Treba učiti iz povijesti, pamtiti ovakve događaje da bismo imali sigurniju i bolju budućnost", poručio je Jandroković.