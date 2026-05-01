TEŠKE OPTUŽBE IZ RS-A

Dodik izjavio da je Bljesak bio 'kukavički zločin': 'Etničko čišćenje srpskog naroda'

M.Č.

01.05.2026 u 12:44

Izvor: Pixsell / Autor: Dejan Rakita/PIXSELL
Najviši dužnosnici Republike Srpske optužili su Hrvatsku za organizirani progon Srba tijekom operacije "Bljesak" kojom je 1995. godine oslobođena zapadna Slavonija, a neki od njih ustvrdili su kako je to bio nastavak politike NDH

Dužnosnici iz reda bosanskih Srba te iz Srbije okupili su se tijekom dana u Bosanskoj Gradišci kako bi na mostu preko Save obilježili obljetnicu "Bljeska".

Sadašnji predsjednik RS Siniša Karan tom je prigodom izjavio kako je oslobađanje zapadne Slavonije koje su proveli pripadnici Hrvatske vojske i policije zapravo za cilj imalo prije svega progon Srba na tragu politike vođene u NDH. "Ne možemo a da ne povežemo stradanje devedesetih godina s onim što se događalo u NDH u kojoj je nad srpskim narodom, Židovima i Romima počinjen genocid", kazao je uz ostalo Karan.

Njegov stranački šef Milorad Dodik, koji trenutačno boravi u SAD-u, dan ranije je izjavio kako je "Bljesak" bio "zločinačka" operacija. "To nije bila vojna akcija, već kukavički zločin u kojem je izvršen udar na pravo jednog naroda da živi, pamti i opstane. Ovaj brutalni zločin imao je samo jedan cilj - etničko čišćenje i eliminaciju srpskog naroda", izjavio je Dodik.

Njegove je ocjene ponovila i sadašnja članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović koja je u objavi na društvenoj mreži X "Bljesak" opisala kao "zločinačku hrvatsku akciju".

VAŽAN DOKAZNI MATERIJAL

Otkriveno kako su pronašli Pavleka; Njegov laptop stigao u Hrvatsku, objavljen ključan dio transkripta
UŽIVO: RAT NA BLISKOM ISTOKU

SAD sprema 'kratak i žestok val udara' na Iran, Trump šalje i specijalce? Oglasio se ajatolah
HRVATSKA TRAŽI IZRUČENJE

Uhićen Vedran Pavlek nakon mjesec dana bijega! Evo gdje su ga uhvatili

