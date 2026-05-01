Dodik izjavio da je Bljesak bio 'kukavički zločin': 'Etničko čišćenje srpskog naroda'

Dužnosnici iz reda bosanskih Srba te iz Srbije okupili su se tijekom dana u Bosanskoj Gradišci kako bi na mostu preko Save obilježili obljetnicu "Bljeska".

Sadašnji predsjednik RS Siniša Karan tom je prigodom izjavio kako je oslobađanje zapadne Slavonije koje su proveli pripadnici Hrvatske vojske i policije zapravo za cilj imalo prije svega progon Srba na tragu politike vođene u NDH. "Ne možemo a da ne povežemo stradanje devedesetih godina s onim što se događalo u NDH u kojoj je nad srpskim narodom, Židovima i Romima počinjen genocid", kazao je uz ostalo Karan.

Njegov stranački šef Milorad Dodik, koji trenutačno boravi u SAD-u, dan ranije je izjavio kako je "Bljesak" bio "zločinačka" operacija. "To nije bila vojna akcija, već kukavički zločin u kojem je izvršen udar na pravo jednog naroda da živi, pamti i opstane. Ovaj brutalni zločin imao je samo jedan cilj - etničko čišćenje i eliminaciju srpskog naroda", izjavio je Dodik.