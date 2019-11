Analitičari: Kolakušić je uvijek tu i nema ga, a predsjednica je dobila na samopouzdanju

Promjenu nabolje - to su biračima obećali Kolinda Grabar-Kitarović i Zoran Milanović predstavljajući svoje programe za petogodišnji mandat na Pantovčaku. Žestokih uzajamnih kritika nije nedostajalo. Po čemu su njihovi programi slični, a po čemu različiti? Mogu li ispuniti najavljeno s obzirom na predsjedničke ovlasti? Kakvu kampanju možemo očekivati? U emisiji Otvoreno gostovali su stručnjakinja za komunikologiju Smiljana Leinert Novosel, politički analitičari Krešimir Macan i Ivica Relković te politolog Pero Maldini

'Pojam normalno otvara centrističke birače. On ne mora uopće riskirati. Poigrava se sa situacijom u HDZ-u, koji ima dva krila. Igra taktički u svojim nastupima. U HDZ-u se kroz parole podvlači vraćanje eri Tuđmana. Milanović i Grabar-Kitarović pokazuju želju za drugim krugom. Treće i četvrto mjesto ne igra nikakvu ulogu. Kolinda Grabar-Kitarović se u svojim porukama vraća obraćanju svima jer temeljno želi zadržati sve svoje birače, da što manje birača izgubi od Miroslava Škore. Grabar-Kitarović ima stabilizacijske teme, nema više iskakanja, kritika prema Vladi', naglašava Ivica Relković za HRT.

'Škoro ima najbolji ulaz u kampanju, najosmišljeniji i jednostavne poruke. O njegovim porukama se raspravljalo i odmah smo ih zapamtili. Kolinda Grabar- Kitarović i Zoran Milanović išli su naširoko, što je očekivano. Poruke kod Milanovića su efektne, ali programa nema. Milanovićev skup je više bio motivacijski govor', dodaje Krešimir Macan.

Leinert Novosel ističe kako se radi se o maksimalno personaliziranim izborima.

Nedorečen slogan

'Imidž pojedinca dobiva glavnu ulogu, postaje određujući element u natjecanju. Milanović ima zadatak da osvježi imidž i podsjeti nas da on nije novo lice u politici i naglasi ono po čemu je on upamćen-predsjednik s karakterom, čvrstim stavom i opuštenim ponašanjem. Milanovićev slogan nije loše izabran ali ga ljudi mogu razno interpretirati. Slogan sadašnje predsjednice je zapravo nedorečen. Moglo se tu više poentirati s obzirom na to da je ona u drugačijoj poziciji u odnosu na druge. Ona je izložena testiranju iz dana u dan. Ona i radi na svom imidžu. Prikazuje se više uključenom kako bi mobilizirala birače'. Komentirala je Škoru i rekla kako je odlično krenuo, ali izgleda da sada više nema snage. Za Mislava Kolakušića kaže kako igra na specifičan način.