Milanović o ukidanju Dana antifašističke borbe: 'Urazumite se, ljudi'

Saborski odbor za veterane predložio da Dan antifašističke borbe postane spomendan i da kao takav ne bude više neradni dan. Na navedeni prijedlog reagirali su zagrebački antifašisti i brojni političari, uključujući Zorana Milanovića i Miranda Mrsića

Na ukidanje Dana antifašističke borbe kao praznika reagirao je i Mirando Mrsić.

"Bili smo prvi u Europi koji su ustali protiv zla fašizma! To zlo pobijeđeno je u antifašističkoj borbi u kojoj je Hrvatska dala veliki doprinos. To je povijesna istina i činjenica kojom se trebamo ponositi i koju trebamo slaviti. Ukidanje Dana antifašističke borbe je nasrtaj na zdrav razum, na vrijednosti slobode koje su zapisane u Ustavu. To je čisti pokušaj fašizacije Hrvatske i tome se treba oduprijeti. No pasaran!," napisao je Mrsić na svom Facebook profilu.