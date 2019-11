Mirjana Hrga: Da sam pod udarom kao Kolinda Grabar-Kitarović, ne bih pjevala ni pod tušem

'Kad bi sve bilo onako kako treba biti, a nadam se da hoće, mislim da nema opasnosti', odgovorila je bivša novinarka, a sada savjetnica predsjednice Mirjana Hrga na pitanje tko je za predsjednicu najopasniji protukandidat

'Sjećate se slučaja Huanita Luksetića i reakcije predsjednice. To je bila njezina spremnost i moj savjet da vjerujem da je to ispravno', rekla je Hrga o pomilovanju Luksetića.

'Ja sam rekla da nisam tako zamišljala svoj život, da mi je izuzetno velika čast služiti svojoj državi i predsjednici Republike Hrvatske, ali da to nije dovoljno, da ipak moramo gledati u istom smjeru. Taj razgovor bih svela na to da je predsjednica rekla da želi jednu modernu državu po mjeri svojih građana i da je sita i partizana i ustaša. Mislim da bismo svi bili presretni kad bismo se okrenuli budućnosti', objasnila je te dodala kako je predsjednici tada rekla da će ovo raditi do kraja mandata, a kasnije ima druge planove.

S predsjednicom nije komentirala sporne izjave njezine frizerke, objavljene u medijima, o supruzi Miroslava Škore.

'To je za svaku osudu. Ako je gospođa to izjavila, mi nemamo tu što razgovarati. To nije pitanje naučene političke korektnosti, to je pitanje građanske higijene. To se, čovječe, ne govori. To se ne misli', rekla je Hrga.