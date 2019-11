Milanović u prepunoj Tvornici: Moj karakter neki put satire moja leđa kao mlinski kamen

U dupkom punoj Tvornici SDP-ov kandidat za predsjednika Zoran Milanović krenuo je u kampanju za predsjedničke izbore koji će biti održani krajem godine.

'Onima koji su dali svoje živote vječna im hvala, ali mi moramo dalje. Moramo stvoriti normalnu državu u kojoj ćemo se probuditi za mjesec dana i reći, ovo je imalo smisla', poručio je.

Kazao je da su današnji danu povijesti obilježila dva događaja - Kristalna noć i pad Berlinskog zida.

Govoreći o pravosuđu, Milanović se osvrnuo i na korupciju. 'Ukazivat ću na lopovluk. Korupcija to je lijepo ime za ono što narod zove lopovluk, to je strast i pohlepa da se uzima tuđe, da se uzima iz zajedničke blagajne. To ću mijenjati. Stavom, gardom, vikom ako treba, ali ne lupanjem šakom o stol, ne formiranjem ilegalnih vlada u sjeni', kazao je Milanović, aludirajući na navodnu vladu u sjeni na koju je bila spremna Kolinda Grabar-Kitarović.

'Moje najmoćnije oružje će biti moj govor. To je ono što predsjednik ima, a ako nema ništa mu ne pomaže, a posebno ne veće ovlasti. Bit ću neka vrsta vrhovnog pravobranitelja Hrvatske, njezinog naroda, građana. Tu predsjednik može najviše - upozoravati na probleme malog čovjeka koji živi od rada, a ne od zastare, ne od nedostatka dokaza', kazao je.

'Poziranje, paradiranje i naslikavanje od mene vidjeti nećete. Ali jasan stav i karakter, to ćete od mene vidjeti', poručio je.

'Antifašizam nije ideologija, to je otpor. Moja ideologija je ideologija slabijih', jedna je od poruka Milanovića sa skupa.

'Nisam jedan od onih koji kažu i dalje vjerujem u Hrvatsku. Ja sam uvijek vjerovao, ali vjerujem i u Europsku uniju', poručio je.