Bivša pjevačica Magazina poručila predsjednici: 'Puno san propatila, proputovala cili svit, ljetovanja i zimovanja kad god su mi naredili. Kolinda, izdrži još malo'

Nakon što je aktualna hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović slikovito iznijela svoj stav o bivšem režimu i odrastanju u Jugoslaviji, našla se na meti brojnih građana i građanki. Među njima našla se i nekadašnja pjevačica grupe Magazin Ljiljana Nikolovska

Inače, Nikolovska je prije više do 20 godina napustila grupu Magazin za koju je nastupala od 1983. do 1990. S njima je snimila sedam albuma, i kako sama kaže proputovala svijet dok je radila kao muzičarka. Iz Hrvatske je otišla 1990. Godine, danas živi u SAD-u no često komunicira s obožavateljima te objavljuje svoje zanimljive statuse i fotografije koje oduševljavaju one koji je prate.