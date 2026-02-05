Amerikanci uvjeravaju: Nema agenata ICA-a u olimpijskom timu, ali...

'Mogu vam nedvosmisleno reći da ovdje u Milanu nema agenata ICE-a koji su dio delegacije američkog tima', rekla je Nicole Deal, šefica sigurnosti i sportaških usluga za USOPC, uoči ceremonije otvaranja Olimpijskih igara u Milanu i Cortini. Negativne reakcije na izvješća da su agenti ICE-a poslani u Italiju dovele su do prosvjeda u Milanu, a i talijanski ministar unutarnjih poslova u utorak je odbacio te zabrinutosti kao neutemeljene.

Agenti ICE-a i Granične patrole naišli su na oštre kritike u Sjedinjenim Državama zbog provedbe mjera predsjednika Donalda Trumpa protiv imigracije, koje su rezultirale smrtonosnim pucnjavama na dva američka državljana prošlog mjeseca u Minneapolisu.