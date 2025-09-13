Amerika okrenula leđa Kosovu: Dugo su upozoravali, a onda odlučili prelomiti

Sjedinjene Države obustavile su dijalog o jačanju gospodarskih i diplomatskih veza s Kosovom zbog zabrinutosti da su neki potezi privremene vlade potaknuli 'napetosti i nestabilnost', priopćilo je u petak američko veleposlanstvo u Prištini.

Veleposlanstvo nije razjasnilo koji su ih potezi potaknuli na ovakvu odluku, ali Washington je ranije optužio premijera Albina Kurtija za pogoršavanje napetosti na sjeveru Kosova, s većinski srpskim stanovništvom, i odgađanje fomiranja novih institucija nakon parlamentarnih izbora u veljači. "Sjedinjene Države su na neodređeno vrijeme obustavile planirani strateški dijalog s Kosovom zbog zabrinutosti glede postupaka privremene vlade koji su povećali napetosti i nestabilnost", navodi se u priopćenju američkog veleposlanstva. "Nedavni potezi i izjave vršitelja dužnosti premijera Kurtija predstavljaju izazove napretku postignutom tijekom mnogih godina", dodaje se.

Kosovska vlada je na to reagirala priopćenjem da je posvećena miru i stabilnosti u regiji. "Također pozdravljamo kritike. Kad god su konkretne, ulažemo sve moguće napore kako bismo se poboljšali i ispravili svoje postupke", navode u priopćenju. Sjedinjene Američke Države bile su najveći podupiratelj Kosova, i politički i financijski, a odluka o obustavi dijaloga označava novi pad u bilateralnim odnosima. Europska unija, kojoj se Kosovo nada pridružiti, nametnula je sankcije toj zemlji 2023. godine zbog poticanja etničkih napetosti na sjeveru.