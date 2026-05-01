Ružić odgovorio bi li moglo doći do rasta plaća: 'Činimo sve'

Činimo sve da unaprijedimo njihov radno- pravni status i nastavimo povećavati njihova primanja te stabilizirati i povećavati produktivnost gospodarstva, kao i kroz zakonske okvire povećati sigurnost i ishode rada za sve sugrađane, poručio je ministar Ružić u izjavi za novinare na obilježavanju praznika rada u Maksimiru.

Upitan o rastu plaća, odgovorio je da treba nastaviti kontinuiran rad na njihovom povećanju, te da Vlada to i čini. U tijeku su pregovori o granskim kolektivnim ugovorima i nastavit ćemo pregovarati o porastu plaća koje su samo jedan od segmenata statusa radnika. U postupku izmjena i dopuna je trenutno nekoliko zakona usmjerenih na poboljšanje statusa radnika, podsjetio je Ružić.

Komentirajući sindikalne prosvjede i najavljene tužbe, ministar Ružić je rekao da treba postupati zakonito i razlikovati prosvjed od štrajka i da će poštovati sindikalne aktivnosti, kao i sudske odluke te napomenuo da se neke nepravomoćne sudske presude, prema njegovim saznanjima, u korist Ministarstva. 'Moramo se koncentrirati na konstruktivne stvari i ne trošiti vrijeme na kritike koje nisu plodonosne. Želim da budemo otvoreni i da u javnost ne idemo s opravdanjima za članstvo i javnost, nego da pregovaramo konkretno i konstruktivno', poručio je.

Ružić je o sindikalnim zahtjevima za povećanjem plaća rekao da se ne mogu povećavati "stepeničasto i naglo", ali da se kontinuirano radi na povećanju plaća, poboljšanju uvjeta poslovanja, ekonomskoj i gospodarskoj stabilnosti, privatnog i javnog sektora.

Doći ćemo i do tražene razine plaća

"U tom smislu...nastavljamo raditi - plaće će svakako rasti, doći ćemo i do tražene razine kad to bude moguće. Osim plaća, postoji i niz drugih prava na koja moramo misliti, koja su materijalne prirode i utječu na poziciju radnika", dodao je.

Svjesni smo inflatornih pritiska, no ne treba pretjerivati da je rast inflacije u cijelosti "pojeo" rast plaća koji je objektivno veći od rasta inflacije, kazao je Ružić.