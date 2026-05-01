Obrazovni sindikati: Korekcija osnovice sad i odmah, ne mogu čekati do jeseni

Glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin rekao je na konferenciji za novinare da će inflacija s dolaskom turističke sezone još porasti, a da je Vlada jednostrano, bez dogovora sa sindikatima, za sve svoje zaposlenike definirala rast osnovice od jedan posto .

"Nužan je hitan i interventan rast osnovice za sve zaposlene u državnim i javnim službama", istaknuo je Kroflin. Osnovica nije bila primjerena ni prije zbivanja na Bliskom istoku i eksplozivnog rasta cijena, a sada je apsolutno neprihvatljiva. Nadamo se da će se Vlada pobrinuti za 250.000 zaposlenih za koje je odgovorna i da će osnovica u kraćem roku biti korigirana, dodao je.

U prigodi Praznika rada Kroflin je ocijenio da su u proteklih 150 godina ostvareni značajni pomaci u unaprjeđenju i zaštiti radničkih prava, ali da okolnosti kojima danas živimo pokazuju da taj posao nije gotov.

Kroflin: Vraćamo se unatrag, kad je jeftini radnik bio lako zamjenjiva roba

"Budućnost nas upozorava da će kolektivno djelovanje radnika i sindikata biti još važniji i bitniji za ukupan razvoj društva", kazao je. Upozorio je i na problem dehumanizacije rada i njegovo vraćanje unatrag čak i prije 150 godina - na vrlo lako zamjenjivu robu čija je cijena vrlo niska.

Predsjednik Školskog sindikata Preporod Željko Stipić rekao je da, unatoč tome, premijer uvjerava da hrvatski kreditni rejting nije nikada bio bolji i da plaće i mirovine nisu nikada bolje pratile životne troškove.

Upitan o razlikama u plaćama od oko 600 eura u privatnom i javnom sektoru odgovorio je da je "teško uspoređivati kruške i jabuke", jer nije ista kvalifikacija struktura zaposlenika u, primjerice, obrazovanju gdje radi 83 posto sa VSS i u realnom sektoru s jedva nešto više od 20 posto. Ustvrdio je da to iz Vlade rade smisleno kako bi stvorili animozitet prema onome tko ukazuje na istinu - tri obrazovna sindikata.



Napomenuo je i da su sindikati podnijeli tužbu protiv Republike Hrvatske Međunarodnoj organizaciji rada o kojoj bi se trebalo odlučivati u lipnju. Tu su upozorili na kršenje dvije vrlo važne međunarodne konvencije koje je Hrvatska ratificirala - da su demonstracije i prosvjedi sindikalna aktivnost te da jedna strana nema pravo samostalno tumačiti ugovor koje su potpisale dvije strane. Upravo to je učinila Vlada premijera Andreja Plenkovića preko Ministarstva rada uz servisiranje onih koji su odradili taj nečastan posao, ustvrdio je Stipić.

Na upit o uhićenjima učenika koji su slali lažne dojave o postavljeni bombama u školama, predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Zrinko Turalija rekao je da će biti zanimljivo kako će reagirati pravobraniteljica za djecu i pravosuđe na to neodgovorno ponašanje.