Mišić: Tražimo četverodnevni radni tjedan i računanje studentskog rada u staž

Mišić je svim Zagrepčankama i Zagrepčanima i svim građankama i građanima Hrvatske čestitao Međunarodni praznik rada te dodao da je SDP posljednjih mjeseci puno pažnje posvetio pitanjima radničkih prava i politikama rada.

Također, upozorio je da studenti godinama rade putem Student servisa, ali im se to ne priznaje u radni staž. Studenti su, a kasnije visokoobrazovane osobe, u nepovoljnijem položaju jer sa 22, 23 ili 24 godine ulaze na redovno tržište rada iako su četiri ili pet godina radili prije toga , to im se ne priznaje u radni staž, upozorio je Mišić.

"Danas kada tehnologija napreduje, kada je veća produktivnost moramo ići u smjeru skraćivanja radnog vremena. Prijedlog SDP-a je išao u smjeru četverodnevnog radnog tjedna i na tome ćemo nastaviti inzistirati", poručio je.

Prvenstveno, rekao je, tu govorimo o skraćivanju radnoga tjedna . "Nekome to danas izgleda iluzorno, ali isto tako, na današnji dan prije 140 godina u Chicagu, kada su se radnice i radnici borili protiv radničkog izrabljivanja 12 i 16-satnog radnog vremena i tražili 8-satno radno vrijeme, nekome je izgledalo iluzorno", istaknuo je Mišić.

Naglasio je da je također prekarni rad još uvijek tema koja okupira veliki broj prvenstveno mladih ljudi. "Rad na određeno, vrijeme koje bi po nama moralo biti isključivo izuzetak, a ,nažalost, u našem radnom sustavu je to i dalje velikim dijelom i pravilo", kazao je te dodao da će se SDP zalagati za ugovore na neodređeno vrijeme radi obiteljske i osobne stabilnosti.

"Vladi su puna usta demografije, međutim, mlade obitelji sa nesigurnim primanjima, odnosno nesigurnim zaposlenjem puno teže će se odlučiti za stvaranje obitelji od onih koje imaju siguran posao", upozorio je Mišić.

Rekao je i da te tri politike koje su izdvojili za Međunarodni praznik rada nisu samo prigodne teme nego one o kojima SDP govori mjesecima i nastaviti će govoriti.

Komentirajući na pitanje novinara to što je premijer Andrej Plenković u čestitki građanima za 1. svibnja rekao da se poboljšao status radnika, porezno rasterećenje i da je plaća gotovo dvostruko rasla, Mišić je odgovorio protupitanjem: "Zašto onda danas mladi ljudi ne mogu doći do 'kvadrata' stana'".

"Zašto je danas kvadrat stana u Zagrebu dvije i pol ili tri prosječne plaće. Takva situacija nije bila prije 10 godina. Činjenica je da su plaće rasle i taj dio je neosporan, ali, evo, i posljednji podaci o inflaciji pokazuju da je inflacija u Hrvatskoj druga najveća u eurozoni, šest posto", rekao je te dodao da je premijer u pregovorima sa sindikatima za ovu godinu ponudio tri puta po jedan posto povećanje plaće što znači da će radničke plaće pojesti inflacija, odnosno - već ih je pojela.