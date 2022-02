Znate li što dijelite? Zaštitite Google Drive uz ove praktične trikove

Ako vam je stalo do dodatne sigurnosti pohrane na oblaku koju pruže Google, postoji niz alata i metoda uz koje to možete lako postići

Ukoliko spremate podatke na Google Drive, isplati se osigurati ih i nasreću - za to postoji hrpa načina. Google Drive se uz malo trude može sakriti od znatiželjnika. Pobrojali smo nekoliko praktičnih metoda uz koje se sigurnost Google Drivea može učinkovito povećati.

Osigurajte vaš Google račun

S obzirom da je Google Drive izravno povezan s vašim Google računom, najbolji početak pri osiguravanju podataka je provjera sigurnosti Google računa. Ako koristite slabu lozinku i nemate provjeru u dva stupnja, nepoželjne stranke će lako doći do vaših podataka. Ako to već niste napravili, odite do vašeg Google računa i odradite provjeru sigurnosti (security checkup) koju možete pronaći ovdje.

Mudro birajte postavke za podjelu podataka

S obzirom da dijeljenje podataka na Google Driveu povećava broj ljudi koji im može pristupiti, uvijek treba voditi računa o tome tko točno ima pristup. Kad možete, dijelite podatke i mape sa samo izabranim ljudima. Dijeljenje sa svima je možda praktično, no vodite računa da onda svatko kome date poveznicu tu datoteku može podijeliti sa bilo kime drugim, objašnjava Makeuseof.

Za sve kojima želite dati poveznicu za pregled dokumenta, samo smanjite razinu korisnika na gledatelj 'Viewer' ili komentator 'Commenter'. Ako nekome dozvolite pristup na razini urednika (Editor), oni će moći mijenjati vaše datoteke.