Ukrajinci uputili apel za pomoć: 'Obraćamo se našim prijateljima iz Hrvatske...'

M.Da.

06.11.2025 u 22:16

Zaporižja, Ukrajina
Zaporižja, Ukrajina Izvor: EPA / Autor: SERGEY KOZLOV
Energetska infrastruktura Ukrajine na meti je ruskih napada zbog čega milijuni ljudi s dolaskom zime ostaju bez struje i grijanja. U najvećoj privatnoj energetskoj tvrtki Ukrajine uvjereni su kako bi im u uspostavi ponovne opskrbe energijom mogla pomoći oprema iz Hrvatske

Više od tri godine nakon početka, rat iscrpljivanja Ukrajine i Rusije nalazi se u fazi kad i jedni i drugi nastoje poremetiti opskrbu energijom i tako usporiti vojna djelovanja.

Dok Ukrajina fokusirano gađa ruske elektrane i rafinerije nafte, ruske postrojbe gađaju sva energetska postrojenja na ukrajinskom tlu. Najviše trpe civili, koji često nemaju struje, a ni grijanja, što je s dolaskom zime posebno problematično.

Najveća ukrajinska privatna energetska tvrtka, DTEK, tvrdi da je samo u listopadu 10 puta snažno napadnuta njihova infrastruktura. Stanje je toliko loše da se jedan njihov direktor, pod uvjetom anonimnosti, obratio Hrvatskoj za pomoć.

"Glavni problem danas je nedostatak komponenti i opreme za zamjenu, kakve mi nemamo. Zato se obraćamo našim prijateljima iz Hrvatske s molbom da nam pošalju komponente i opremu iz onih elektrana koje su povučene iz upotrebe. Nadamo se razumijevanju i pozitivnim odlukama", poručio je za Dnevnik.hr.

Iz DTEK-a tvrde da bi se hrvatska oprema mogla u potpunosti uklopiti u ukrajinsku infrastrukturu. Kako u nas postoji više elektrana, poput Plomina 1 i TE Rijeka, koje godinama ne rade, odgovor na ovaj apel bi trebao stoći od HEP-a i Vlade.

