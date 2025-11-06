Ukrajinci uputili apel za pomoć: 'Obraćamo se našim prijateljima iz Hrvatske...'

Energetska infrastruktura Ukrajine na meti je ruskih napada zbog čega milijuni ljudi s dolaskom zime ostaju bez struje i grijanja. U najvećoj privatnoj energetskoj tvrtki Ukrajine uvjereni su kako bi im u uspostavi ponovne opskrbe energijom mogla pomoći oprema iz Hrvatske
Više od tri godine nakon početka, rat iscrpljivanja Ukrajine i Rusije nalazi se u fazi kad i jedni i drugi nastoje poremetiti opskrbu energijom i tako usporiti vojna djelovanja.
Dok Ukrajina fokusirano gađa ruske elektrane i rafinerije nafte, ruske postrojbe gađaju sva energetska postrojenja na ukrajinskom tlu. Najviše trpe civili, koji često nemaju struje, a ni grijanja, što je s dolaskom zime posebno problematično.
Najveća ukrajinska privatna energetska tvrtka, DTEK, tvrdi da je samo u listopadu 10 puta snažno napadnuta njihova infrastruktura. Stanje je toliko loše da se jedan njihov direktor, pod uvjetom anonimnosti, obratio Hrvatskoj za pomoć.
"Glavni problem danas je nedostatak komponenti i opreme za zamjenu, kakve mi nemamo. Zato se obraćamo našim prijateljima iz Hrvatske s molbom da nam pošalju komponente i opremu iz onih elektrana koje su povučene iz upotrebe. Nadamo se razumijevanju i pozitivnim odlukama", poručio je za Dnevnik.hr.
Iz DTEK-a tvrde da bi se hrvatska oprema mogla u potpunosti uklopiti u ukrajinsku infrastrukturu. Kako u nas postoji više elektrana, poput Plomina 1 i TE Rijeka, koje godinama ne rade, odgovor na ovaj apel bi trebao stoći od HEP-a i Vlade.