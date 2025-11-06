Ukrajinci uputili apel za pomoć: 'Obraćamo se našim prijateljima iz Hrvatske...'

Više od tri godine nakon početka, rat iscrpljivanja Ukrajine i Rusije nalazi se u fazi kad i jedni i drugi nastoje poremetiti opskrbu energijom i tako usporiti vojna djelovanja.

Dok Ukrajina fokusirano gađa ruske elektrane i rafinerije nafte, ruske postrojbe gađaju sva energetska postrojenja na ukrajinskom tlu. Najviše trpe civili, koji često nemaju struje, a ni grijanja, što je s dolaskom zime posebno problematično.

Najveća ukrajinska privatna energetska tvrtka, DTEK, tvrdi da je samo u listopadu 10 puta snažno napadnuta njihova infrastruktura. Stanje je toliko loše da se jedan njihov direktor, pod uvjetom anonimnosti, obratio Hrvatskoj za pomoć.