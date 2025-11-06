Nije ni Zara, a ni H&M: Ovaj high street brend postao je najpopularniji

Trećeg kvartala u godini gotovo svi brendovi mijenjali su pozicije na Lyst Indexu, a najveći uzlet bilježi poznati high street brend COS s probojem u top tri, što se oslanja na kristalno jasnu definiciju njegovog identiteta u doba kreativnih preslagivanja

Podaci koje donosi Lyst pokazuju da je potražnja za jednostavnošću i suzdržanošću i dalje živa, što COS pretvara u tržišni momentum pretvarajući čiste linije i discipliniranu siluetu u privlačnu, univerzalnu modu. Ostvareno treće mjesto na Lyst Indexu nije tek plasman, nego potvrda da je dosljednost nova valuta relevantnosti nakon burnih sezona.​

Snaga čistih linija Na pitanje održava li se i dalje estetika tihog luksuza, odgovor u Lyst podacima glasi – da, jer kupci aktivno traže suptilne komade kroz različite cjenovne razrede, a COS je školskim primjerom te estetike. Brendova arhitektonska suzdržanost, taktni minimalizam i toplina bez krutosti stvorili su kod koji se ne troši trendovima, već ih mirno zaobilazi. Ta jasnoća dizajnerskog rukopisa omogućila je COS‑u da gotovo bez šuma komunicira funkcionalnu eleganciju, što se direktno prelijeva u pretrage i konverzije.​

Kad minimalizam priča U sezoni u kojoj mnogi brendovi prolaze reviziju, COS ne 'izmišlja' sebe iznova, nego zaoštrava postojeće vrijednosti, zbog čega poruka izgleda glasnije upravo zato što je tiša. Lyst u svom izvještaju naglašava da danas pobjeđuju brendovi koji ostaju svoji, a COS je taj princip pretvorio u taktičku prednost visoke ulične mode. Minimalizam, kada je izveden s mjerom i teksturalnom profinjenošću, postaje narativ sam za sebe – prepoznatljiv na prvi pogled, a dugotrajan u ormaru.​

Povratak herojskog komada u središte pozornosti Povratak 'chunky' kašmirskog pulovera u popis najtraženijih proizvoda kvartala potvrđuje kako COS‑ov dizajn najbolje funkcionira kad spaja taktilnu udobnost s discipliniranom formom. Taj komad kondenzira DNK brenda: mekoću koja nosi strukturu, bez suvišne dekoracije i bez odricanja od luksuznog dojma. Modna kuća Saint Laurent po prvi put zauzela je prvo mjesto s dosljedno izbrušenom senzualnošću i siluetom, dok The Row skače na četvrto mjesto sa svojim loafericama Eel – a COS stoji uz njih kao high street interpretacija iste sofisticiranosti.

Konkurencija kao ogledalo Uspon COS‑a čita se i kroz performanse ostalih: Saint Laurent potvrđuje da dosljednost pobjeđuje, s cipelama Le Loafer kao drugim najvrućim proizvodom kvartala i skokom pretraga od prosječnih 66% mjesečno. Takvi signali govore da potrošač trenutno nagrađuje jasnoću bez buke, što je teren na kojem se COS osjeća kao kod kuće. Usporedbe radi, i The Row i Saint Laurent kapitaliziraju istu disciplinu forme – COS tom razgovoru dodaje demokratiziranu izvedbu.​ Rezultati za treći kvartal sugeriraju da se modni pejzaž vraća balansu nakon više turbulentnih sezona, a brendovi sa smjerom – Saint Laurent, The Row i COS – potvrđuju da je uvjerenje preduvjet jasnoće.