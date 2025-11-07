Delikatesna gljiva iz Europe prijeti domaćim gljivama u SAD-u

Zlatna bukovača, jestiva gljiva najraširenija u Aziji i istočnoj Europi izmakla je kontroli i širi se divljinom SAD-a, upozoravaju stručnjaci

Zlatne bukovače (Pleurotus citrinopileatus), porijeklom iz šuma istočne Europe i Azije, u SAD-u se uzgajaju od početka 2010-ih te su uskoro postale popularne zbog atraktivnog izgleda i ugodnog okusa. Danas ih Amerikanci kupuju u trgovinama, na tržnicama i u kućnim setovima za uzgoj, no nova istraživanja upozoravaju da iza njihovog šarma stoji ozbiljan ekološki problem. Znanstvenici sa Sveučilišta Wisconsin–Madison i Sveučilišta Floride otkrili su da je ova vrsta već značajno narušila ravnotežu domaćih zajednica gljiva u SAD-u. Njihovo istraživanje, objavljeno u časopisu Current Biology, pokazalo je da zlatna bukovača lako 'bježi' iz uzgoja i širi se prirodnim šumama, gdje nadjačava domaće vrste gljiva.

'Iako je riječ o lijepoj i jestivoj vrsti, sada je dokazano da može pobjeći iz uzgoja i raširiti se u prirodnim staništima, gdje istiskuje domaće gljive', navode autori studije. Istraživači su pomoću terenskih podataka i informacija prikupljenih putem platformi poput iNaturalista i Mushroom Observera mapirali širenje zlatne bukovače duž istočne obale SAD-a od 2016. godine. Pokazalo se da se vrsta postupno širi prema jugu, a trenutno je zabilježena u gotovo svim saveznim državama istočno od Mississippija.