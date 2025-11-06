KONFERENCIJSKA LIGA

Nezapamćeni europski debakl Štimca i Zrinjskog

A.H./Hina

06.11.2025 u 23:26

Igor Štimac
Igor Štimac Izvor: Pixsell / Autor: Armin Durgut/PIXSELL
Nogometaši Zrinjskog, koje vodi Igor Štimac, pretrpjeli su najteži poraz u svojoj povijesti u europskim natjecanjima izgubivši u 3. kolu Konferencijske lige na gostovanju kod Dinama iz Kijeva u Lublinu sa 6:0.

Domaći su poveli već u 21. minuti golom Denisa Popova, a zatim su povećali prednost u drugom poluvremenu. Eduardo Guerrero je pogodio u 56. minuti, a tri minute kasnije, Vladislav Kabajev je povećao na 3:0. U 67. minuti Vitalii Bujalskij je postigao četvrti gol, a u 78. minuti Andrij Jarmolenko je još jednom zatresao mrežu Zrinjskog. Za konačnih 6:0 pobrinuo se Vladislav Blanuta u 83. minuti.

Mostarci su djelovali neprepoznatljivo i demotivirano, a Ukrajinci su razmjerno jeednostavno postigli sve golove.

Nakon trećeg kola Hrvatski športski klub Zrinjski je zbog teškoga poraza pao na 26. mjesto Konferencijske lige. U prva dva susreta protiv Lincolna i Mainza ostvarili su po jednu pobjedu i poraz.

