Čak 15 medalja: Hrvatski inovatori postigli velike uspjehe u SAD-u i Kini

'Mi smo počeli razvijati tehnologiju za procesuiranje sirove vune u organsko gnojivo i repelent, zaštita protiv puževa golaća, iz razloga što ti strojevi koje smo kupili nisu bili adekvatni. Tvornica postoji u Otočcu od 23. godine i od tada mi razvijamo tehnologiju koja je jedinstvena u svijetu', kaže za HRT.

Hrvatska svake godine baci oko tisuću 300 tona vune, a ovčje runo razgrađuje se čak 95 godina. Inovatorica Dragica Jerkov (Eko Lika Greennovation) trećerazrednu vunu, koja se ne može iskoristiti ni za što, prerađuje u organsko gnojivo.

Projekt je rezultat suradnje stručnjaka, znanstvenika i inovatora. U samo dvije godine od osnutka, tvrtka je dobila mnogo nagrada i priznanja, posljednje je zlato iz SAD-a i Grand Prix iz Kine.



Iz te dvije zemlje srebro je donio tim s Grafičkog fakulteta u Zagrebu. Njihova inovacija su mrežaste strukture izrađene 3D pisačem. 'Cilj je bio napraviti personalizirane mrežaste strukture koje imaju svojstva kao spužvasti materijali. Njihova primjena je najčešće u zaštitnoj odjeći, u sportskoj opremi. Profesor Tibor Skala i ja smo ovo napravili', kaže Marko Maričević s Grafičkog fakulteta u Zagrebu.



Sjedinjene Američke Države i Kina u samom su vrhu po inovativnosti, a tu je i Europska unija, koja sve više novca ulaže u razvoj inovacija.



'Ovog trenutka Hrvatska za to daje otprilike 50 posto manje nego što daju najrazvijenije zemlje Europe, pa je naš prijedlog da barem do 2030. godine dođemo do tri posto BDP-a za istraživanja i inovacije', kaže Miljenko Šimpraga, predsjednik Hrvatske zajednice inovatora.



'Cilj svake inovacije je, naravno, da završi na tržištu, da se komercijalizira i to je glavni put kojem stremimo i mi kao Hrvatska zajednica inovatora, ali i hrvatski inovatori', kaže Matija Žugec, glavni tajnik Hrvatske zajednice inovatora. I ove godine u Hrvatskoj će se održati Međunarodna izložba inovacija - ARCA. Domaćin joj je Zagreb, od 16. do 18. listopada.