SAD testira AI sustave za odobravanje zdravstvene skrbi u javnom programu

Američki centri za Medicare i Medicaid usluge (CMS) najavili su novi pilot-projekt kojim će se u američki javni zdravstveni sustav uvesti umjetna inteligencija kao alat za odlučivanje o tome koje su usluge prikladne za pokrivanje troškovima. Program nazvan WISeR Model, što je skraćenica od Wasteful and Inappropriate Service Reduction (redukcija rasipnih i neprikladnih usluga), trebao bi započeti 2026. godine u šest saveznih država.

Cilj programa je testirati može li se korištenjem naprednih tehnologija, uključujući algoritme umjetne inteligencije, ubrzati proces prethodnog odobravanja medicinskih postupaka. Taj postupak, poznat kao prior authorization, u praksi znači da liječnici i pacijenti moraju dobiti odobrenje osiguravatelja prije nego što se određena usluga ili terapija može pružiti, objašnjava Gizmodo. Za korisnike Original Medicare programa takav oblik provjere do sada nije bio uobičajen, dok se kod privatnih Medicare Advantage planova koristi učestalo.