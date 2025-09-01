SAD testira AI sustave za odobravanje zdravstvene skrbi u javnom programu

Mnogi smatraju da se ovakve odluke ne bi smjele dodijeliti strojevima
Američki centri za Medicare i Medicaid usluge (CMS) najavili su novi pilot-projekt kojim će se u američki javni zdravstveni sustav uvesti umjetna inteligencija kao alat za odlučivanje o tome koje su usluge prikladne za pokrivanje troškovima. Program nazvan WISeR Model, što je skraćenica od Wasteful and Inappropriate Service Reduction (redukcija rasipnih i neprikladnih usluga), trebao bi započeti 2026. godine u šest saveznih država.
Cilj programa je testirati može li se korištenjem naprednih tehnologija, uključujući algoritme umjetne inteligencije, ubrzati proces prethodnog odobravanja medicinskih postupaka. Taj postupak, poznat kao prior authorization, u praksi znači da liječnici i pacijenti moraju dobiti odobrenje osiguravatelja prije nego što se određena usluga ili terapija može pružiti, objašnjava Gizmodo. Za korisnike Original Medicare programa takav oblik provjere do sada nije bio uobičajen, dok se kod privatnih Medicare Advantage planova koristi učestalo.
Prema službenom priopćenju CMS-a, novi model usmjeren je na sprječavanje prijevara, zloupotreba i nepotrebnih troškova. U agenciji tvrde da će pacijenti i pružatelji usluga time dobiti brži i učinkovitiji postupak, a savezni porezni obveznici bolju zaštitu od neprimjerenih izdvajanja.
No, program je već izazvao zabrinutost. New York Times je upozorio da algoritmi korišteni u ovakve svrhe već imaju povijest sudskih sporova, dok kritičari naglašavaju kako privatne tvrtke uključene u projekt imaju snažan financijski poticaj za uskraćivanje zahtjeva. Pojavile su se i oštre reakcije na društvenim mrežama, gdje je inicijativa nazvana 'AI death panels', aludirajući na mogućnost da umjesto medicinskih stručnjaka presudbu o dostupnosti skrbi određuje tehnologija.
CMS navodi da će tijekom pilot-projekta pratiti učinkovitost i sigurnost sustava te da će krajnji cilj biti poboljšanje pružanja zdravstvenih usluga, a ne njihovo ograničavanje. Rasprava, međutim, pokazuje koliko su javnost i stručnjaci podijeljeni oko pitanja uloge umjetne inteligencije u području koje izravno utječe na živote milijuna građana SAD-a.