Znanstvenici otkrili: Plač beba povisuje temperaturu lica odraslih

Damir Rukavina

12.09.2025 u 05:00

Izvor: Profimedia / Autor: Elisabeth Hoiberg / imageBROKER / Profimedia
Uznemirene bebe proizvode krik koji uzrokuje fizičku reakciju ljudi, uključujući toplinu lica

Novo istraživanje francuskih znanstvenika dokazalo je da plač novorođenčadi, pored privlačenja pažnje ljudi, izaziva i njihovu fizičku reakciju.

Znanstvenici su koristili termalne kamere da bi mjerili reakcije muškaraca i žena dok su slušali snimke dječjeg plača. Snimke su otkrile da im se nakon nekoliko sekundi povećavao dotok krvi u lice, što im je podiglo temperaturu kože.

Izvor: Profimedia / Autor: ENES Bioacoustics Research Lab

Tim sa Sveučilišta Saint-Étienne otkrio je da je reakcija snažnija kada je beba u većoj boli, primjerice tijekom cijepljenja, piše Guardian. U takvim trenucima silovitom kontrakcijom prsnog koša i vibracijom glasnica nastaje tzv. akustička grubost, odnosno disharmonični zvukovi poznati kao nelinearni fenomeni (NLP).

'Naša emocionalna osjetljivost ovisi o akustičkim parametrima plača koji kodiraju razinu boli', objasnio je voditelj studije, prof. Nicolas Mathevon. 'Što je plač bolniji, to snažnije reagira naš autonomni živčani sustav.'

U istraživanju su sudjelovali volonteri bez prethodnog iskustva s bebama. Tijekom četiri sesije slušali su 16 vrsta plača, od blagih do onih izazvanih ubodom igle. Bez obzira na spol, sudionici su jednako procjenjivali razinu boli i pokazivali fiziološke promjene.

Rezultati, objavljeni u časopisu Journal of The Royal Society Interface, sugeriraju da su ljudi evolucijski programirani prepoznati razliku između dječje neugode i stvarne boli, i to kroz automatsku tjelesnu reakciju.

Studija se nadovezuje na nedavna danska istraživanja koja su pokazala da muškarci i žene jednako lako reagiraju na plač beba tijekom noći, iako se majke češće bude i odgovaraju na potrebe djeteta. Prema prof. Christine Parsons, razlike u ponašanju vjerojatnije proizlaze iz društvenih i praktičnih razloga, poput porodiljnog dopusta i dojenja, nego iz biološke predodređenosti.

'Ljudi često pretpostavljaju da postoji jasna spolna razlika u reakciji na dječji plač. No ovo istraživanje pokazuje da je nema', istaknula je Parsons.

