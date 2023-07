Znanstvenici otkrili lanac galaksija povezan najstarijom kozmičkom niti ikad

Ako pogledate prema zvjezdanom nebu, možda će vam se učiniti da su zvijezde više ili manje jednako raspoređene. Međutim, to nije istina - sve zvijezde dio su kozmičke mreže koja povezuje galaksije diljem svemira poput niti paukove mreže, razdvojene nezamislivo velikim svemirskim ništavilom. Prema dva znanstvena rada objavljena 29. lipnja u časopisu Astrophysical Journal Letters, znanstvenici su otkrili dokaze da se ova masivna kozmička cesta rasteže sve do same točke nastanka svemira.

Astronomi su pomoću podataka sakupljenih teleskopom James Webb otkrili masivni 'krak' od deset zbijenih galaksija koji se rasteže kroz prostor od skoro 3 milijuna svjetlosnih godina. Prema znanstvenicima, ovaj masivni filament plina i zvijezda vjerojatno predstavlja najstariju nit kozmičke mreže.

'Iznenadio sam se koliko je nit uska i duga' rekao je Xiaohui Fan, astronom sa Sveučiliša Arizona i član istraživačkog tima. 'Očekivao sam da ću pronaći nešto, no nisam očekivao tako dugu i tanku strukturu'.

Novootkriven filament nastao je u samim počecima svemira, odnosno 830 milijuna godina nakon Velikog praska. U središtu je usidren kvazarom, iznimno blistavom galaksijom sa supermasivnom crnom rupom, piše Space.