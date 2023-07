Znanstvenici frapirani bizarnim egzoplanetom: 'Takvo što ne bi smjelo postojati'

Potraga za planetima izvan našeg sustava se nastavlja. Štoviše, ona je postala jednim od najprogresivnijih polja suvremene astronomije. Proteklih desetljeća uspjeli smo otkriti preko 5000 egzoplaneta koji kruže oko udaljenih zvijezda, a astronomi danas sugeriraju da svaka zvijezda u našoj galaksiji ima minimalno jedan planet.

Velika većina resursa se, doduše, usmjerava prema zemljolikim planetima, prije svega zato što vjerojatno sadrže ili mogu podržati život. Istraživanje se usredotočuje uglavnom na zvijezde poput našeg Sunca, one koje kao gorivo koriste vodik iz jezgre te mogu biti stabilne milijardama godina. Više od 90 posto poznatih egzoplaneta, piše Gizmodo, vrti se baš oko takvih zvijezda.

Dio međunarodnog tima astronoma promatrao je zvijezdu koja izgleda kao naše Sunce, samo nekoliko milijardi godina u budućnosti. Otkrili su da se oko nje vrti planet koji po trenutno ustanovljenim zakonima ne bi uopće trebao postojati, odnosno koji je već odavno trebao završiti kao njezin obrok. U radu objavljenom u časopisu Nature znanstvenici su pokušali otkriti tajnu njegove dugovječnosti te predložiti nekoliko razloga zbog kojih još postoji.

Kao što to biva s ljudima, zvijezde se mijenjaju dok stare. Nakon što se potroši sav vodik u jezgri, ona se počne smanjivati, njezin se vanjski sloj širi, a temperatura polako počne padati. U ovom stadiju, više poznatom kao stadij 'crvenog diva', zvijezde se znaju naduti te postati do sto puta veće. Nakon što se to dogodi našem Suncu, ono će se toliko povećati da će progutati Merkur, Veneru i vrlo vjerojatno Zemlju.

Kako vrijeme prolazi, jezgra postane tako vruća da zvijezda počne vršiti fuziju helija te se smanji na desetinu originalne veličine i nastavi stabilno gorjeti još nekoliko desetaka milijuna godina. Trenutno znamo za stotine planeta koji se vrte oko crvenih zvijezda, a jedan od njih je 8 Ursae Minoris b, planet mase Jupitera koji se vrti na pola udaljenosti Zemlje od Sunca.

Godine 2015. otkrio ga je tim korejskih znanstvenika uz pomoć tehnike 'Dopplerovog meškoljenja', koje mjeri gravitacijsko povlačenje što ga stvaraju planeti u orbiti zvijezda. Međunarodna astronomska unija 2019. je zvijezdu nazvala Baekdu, a planet Halla - po najvišim planinama na Korejskom poluotoku.