Hrvatski znanstvenici razvijaju inovativnu metodu za brzu detekciju patvorina u prehrambenim proizvodima

L. Š.

20.11.2025 u 14:47

Izvor: Ostale fotografije / Autor: IRB / Press
Institut Ruđer Bošković, Zavod za molekularnu medicinu, Laboratorij za bioanalitiku (LaBA) u suradnji s Hrvatskim veterinarskim institutom i tvrtkom Conscius, predstavio je u Mariji Bistrici projekt 'MetaPatvor – Metaproteomika patvorenih namirnica'. Cilj projekta je stvaranje inovativne i jedinstvene metodologije za brzo i selektivno otkrivanje patvorina u prehrambenim proizvodima

'Postojeće metode identifikacije patvorina nisu dovoljno osjetljive i selektivne te nemaju mogućnost multipleks analiza, kao ni mogućnost kvantitativne analize, odnosno utvrđivanja količine patvorine u odnosu na ukupnu masu nekog proizvoda.

Predložena MetaPatvor inovacija u potpunosti rješava navedene nedostatke te omogućuje da se spektrometar masa visoke rezolucije bilo kojeg proizvođača može koristiti u svrhu određivanja patvorina, odnosno metaproteoma, što ovu inovaciju čini izuzetno konkurentnom u području laboratorijske i kontrolne djelatnosti', kazao je dr. sc. Mario Cindrić, izvanredni profesor i voditelj projekta te dodao kako će ova metodologija značajno skratiti vrijeme analize identifikacije patvorina u prehrambenim proizvodima, uz povećanu pouzdanost rezultata.

Patvorenje hrane se provodi umješavanjem jeftinijih vrsta mesa sisavaca, biljaka ili riba u konačni proizvod koji se deklarira kao 100 posto proizvod od junetine, svinjetine, govedine ili mješavine mesa deklariranog sastava. Prehrambena vrijednost takvih proizvoda je smanjena, neprikladna ili čak i opasna po zdravlje. Procjena patvorina prehrambenih proizvoda opisanog tipa pokazuje da patvorine čine više od 10 posto tržišta prehrambenih proizvoda u Europskoj uniji, odnosno oko 30 milijardi eura.

Prehrambene prijevare u Europskoj uniji u razdoblju od 2016. do 2019. godine porasle su za 85 posto, što ih čini kriminalnom aktivnošću s najvećim godišnjim prirastom te najvećom ugrozom za zdravstvenu sigurnost i budućnost industrije prehrambenih proizvoda.

MetaPatvor rješenja namijenjena su prvenstveno zavodima za javno zdravstvo, zavodima za kontrolu namirnica, znanstvenim institutima, akademskim ustanovama, poduzećima koja se bave prodajom, proizvodnjom ili preradom mesa i mesnih proizvoda, proizvođačima u konditorskoj industriji te proizvođačima sportske prehrane. Zbog velikih zdravstvenih i gospodarskih posljedica patvorenja hrane, porasta globalnog tržišta spektrometrije i EU regulative, MetaPatvor rješenje ima globalni komercijalni potencijal, zaključuju u Institutu Ruđer Bošković.

Projekt je vrijedan gotovo 1,6 milijuna eura, a trajat će ukupno 27 mjeseci. Uz domaće partnerske institucije, suradnja je proširena i na međunarodne institucije, kroz sudjelovanje dr. sc. Davida Goodletta sa Sveučilišta Victoria u Kanadi te UVIC Genome BC Proteomics Centra u Kanadi.

Očekivani rezultati projekta uključuju validirani laboratorijski prototip MetaPatvor rješenja, objave znanstvenih članka u prestižnim časopisima, izvršenu validaciju tržišne potrebe MetaPatvor rješenja te inovativni međunarodni patent.

