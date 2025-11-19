EK najavljuje goleme uštede: Predstavljen novi digitalni paket, evo što sve donosi

Prema procjenama Komisije, mjere iz paketa mogle bi do 2029. donijeti oko pet milijardi eura ušteda na administrativnim troškovima, dok bi europske poslovne lisnice tvrtkama svake godine mogle smanjiti troškove za dodatnih 150 milijardi eura.

Središnji dio paketa je tzv. digitalni omnibus, skupna uredba koja objedinjuje i pojednostavljuje postojeća pravila o umjetnoj inteligenciji, kibernetičkoj sigurnosti i podacima. U području AI-ja predlaže se fleksibilniji vremenski okvir za primjenu pravila o visokorizičnim sustavima, koji se produljuje na najviše 16 mjeseci, i to tek nakon što Komisija potvrdi dostupnost svih potrebnih tehničkih standarda i alata za provedbu. MSP-ovi bi dobili dodatna administrativna rasterećenja, poput jednostavnijih zahtjeva za tehničku dokumentaciju, uz procijenjene uštede od najmanje 225 milijuna eura godišnje.

U segmentu kibernetičke sigurnosti uvodi se jedinstvena točka za prijavu incidenata, čime bi se riješio sadašnji problem paralelnog izvještavanja prema više propisa, uključujući NIS2, GDPR i DORA-u. Paket predviđa i ciljane izmjene GDPR-a radi smanjenja regulatornih nedoumica i olakšavanja inovacija, kao i modernizaciju pravila o kolačićima kako bi se umanjilo 'bombardiranje' korisnika bannerima.

Komisija također konsolidira pravila o podacima u jedinstveni zakonodavni okvir, uz izuzeća za MSP-ove i poduzeća srednje tržišne kapitalizacije pri prelasku između pružatelja cloud usluga, što bi im moglo donijeti jednokratne uštede od oko 1,5 milijardi eura. Dio paketa je i Strategija Unije za podatke koja predviđa nove podatkovne laboratorije, mehanizme zaštite osjetljivih neosobnih podataka i smjernice za sprječavanje 'curenja' europskih podataka izvan EU-a.

Treći element paketa je europska poslovna lisnica, digitalni identitet za tvrtke i javne ustanove koji bi omogućio digitalno potpisivanje, ovjeru i razmjenu službenih dokumenata u svim državama članicama. Time bi se administrativni postupci poput otvaranja poslovanja u drugoj zemlji, plaćanja poreza ili komunikacije s javnim tijelima znatno ubrzali i pojednostavnili.

Novi zakonodavni prijedlozi upućeni su Europskom parlamentu i Vijeću, dok je istovremeno otvoreno savjetovanje o digitalnoj primjerenosti koje će trajati do 11. ožujka 2026. Komisija navodi da je cilj široko pojednostaviti EU pravila kako bi europsko gospodarstvo postalo konkurentnije, uz smanjenje regulatornog opterećenja za poduzeća svih veličina.