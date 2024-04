ZICER otvorio prijave za nove akceleracijske programe: Evo što sve čeka startupe

Za podršku razvoja poslovanja domaćih tehnoloških startupova ove je godine Grad Zagreb osigurao 200.000,00 eura . Riječ je o bespovratnim no equity sredstvima (ZICER ne ulazi u vlasničku strukturu startupa kojeg podržava) koja će startupovima omogućiti brži i lakši rast. Mladi timovi, koji posao tek postavljaju na noge, kroz Startup Factory mogu ostvariti 50.000,00 eura podrške, a jednak je iznos osiguran i za pobjednike Tech Transfer programa . Kroz Global Growth dodijelit će se ukupno 100.000,00 eura . Svi timovi koji će biti izabrani u ZICER-ove akceleracijske programe na razvoju poslovanja će raditi s vrhunskim mentorima , a znanja će stjecati kroz predavanja i radionice domaćih i stranih stručnjaka.

'Razvoj inovativnih tehnoloških rješenja i njihovu implementaciju u svakodnevni život vidimo kao prekretnicu koja mijenja naše društvo. Uz hackathone kroz koje potičemo razvoj rješenja za bržu digitalizaciju grada, poticanje razvoja startupova posebno kroz ZICER-ove akceleracijske programe naš je imperativ. Za podršku razvoja poslovanja domaćih tehnoloških startupova ove smo godine iz proračuna osigurali 200.000,00 eura, što dodatno obogaćujemo i sredstvima za korištenje ZICER-ovog prostora u kumulativnom iznosu od 18.000,00 eura. Riječ je o bespovratnim sredstvima koja će startupovima omogućiti brži i lakši rast. Za mlade timove koji tek posao postavljaju na noge, kroz Startup Factory akcelerator ćemo alocirati 50.000,00 eura, dok će startupovima koji streme izlasku na međunarodna tržišta biti dodijeljeno 100.000,00 eura potpore.

Ove godine ZICER pokreće sasvim nov akceleracijski program namijenjen timovima znanstvenika koji žele svoja dostignuća temeljena na istraživanjima i razvoju transferirati u poduzetnički pothvat. Kroz Tech Transfer program za ovu je skupinu osigurano 50.000,00 eura. Svi izabrani timovi na razvoju poslovanja će raditi s vrhunskim mentorima, a znanja će stjecati kroz intenzivan raspored predavanja i radionica domaćih i međunarodno priznatih stručnjaka. Pozivam razvojne timove, mlade startupove, znanstvenike, kao i one koji već imaju rješenje s kojima žele izaći na međunarodno tržište, da se prijave u ZICER-ove akceleracijske programe. Prijave su otvorene do 7. svibnja. Svima želim sreću u natjecanju i uspjeh u poslovanju', poručuje Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba.



'Kao što startupove usmjeravamo da ne postoje granice i da je sve moguće ako si među najboljima, tako u ZICER-u kontinuirano inoviramo naše programe. Uz već prepoznat Startup Factory akcelerator, prošle smo godine lansirali Global Growth akcelerator koji već u prvoj godini postiže odlične međunarodne rezultate. Ove godine pokrećemo još jedan sasvim novi akceleracijski program ZICER Tech Transfer kroz koji ćemo timove znanstvenika kroz transfer tehnologije pripremiti za tržišne uspjehe. Promijenit ćemo praksu da vrijedni znanstveni projekti s potencijalom poboljšanja kvalitete života često zbog nedostatka poticaja, financija i poduzetničkih kompetencija ostaju u laboratorijima i znanstvenim člancima, a nikada ne ostvare svoj tržišni potencijal.

Komercijalizacijom, takva rješenja postaju dostupna korisnicima rješavajući probleme, a istovremeno i osiguravajući sredstva za istraživanje i daljnji razvoj znanstvenih dostignuća. Zato pozivam sve s poduzetničinim aspiracijama, od studenata do znanstvenika, da se prijave na naše akceleracijske programe kroz koje će, uz financijsku podršku dobiti i ono mnogo vrjednije – znanje, povezivanje sa zajednicom i poligon za testiranje svog poslovnog koncepta. Naš tim stručnjaka, mentori i predavači bit će im na raspolaganju kako bi što lakše došli do cilja', ističe Frane Šesnić, direktor ZICER-a i inicijator programa Startup Factory, Global Growth i Tech Transfer.

Pokrenite startup uz Startup Factory

Startup Factory je akceleracijski program namijenjen tehnološki orijentiranim timovima i startupovima (do godine dana starosti) sastavljenim od 2 do 7 člana. On ubrzava razvoj ideje i prototipa, pomaže pri izlasku na tržište te pristupanju prvim kupcima i ulagačima.

Program je intenzivan i natjecateljskog je karaktera. U Startup Factory će biti primljeno do 12 timova od kojih će tri najbolja osvojiti sredstva iz novčanog fonda od 50.000,00 eura (1. mjesto 25.000,00 eura, 2. mjesto 15.000,00 eura i 3. mjesto 10.000,00 eura). Također, pobjednici će dobiti i godišnju in-kind potporu u ukupnom iznosu od 10.800,00 eura za korištenje usluga ZICER-a (ured s uključenim troškovima režija, edukacije, pozivnice na meetupove i ostale događaje, mentorstvo itd.)

Nakon završetka Startup Factory programa, sudionici će imati izvježban pitch, napisan pitch deck, razvijen poslovni plan i unaprijeđen prototip/MVP.

Lansirajte startup na globalno tržište uz Global Growth

Global Growth akcelerator priprema startupove za izlazak na odabrano strano tržište. Primit će 5 startupova koji imaju jasnu namjeru izlaska na međunarodno tržište. Kriteriji za ulazak u ovaj program su da startupovi koji se prijavljuju u trenutku prijave nisu stariji od 5 godina od datuma osnivanja za softverska rješenja ili 7 godina za hardverska rješenja te da u prethodnoj godini imaju ostvarene prihode od prodaje od minimalno 50.000 eura. Odabrani startupovi početkom programa ravnomjerno će podijeliti 100.000,00 eura (svaki startup po 20.000,00 eura), a dobiti će i mentorsku, edukacijsku i promocijsku podršku.

Do kraja Global Growth programa odabrani startupovi će kreirati strategiju ekspanzije i međunarodne prodaje te poduzeti odvažne korake proboja na novo ciljano tržište. To znači da će odraditi sastanke s ključnim ljudima na svojem ciljanom međunarodnom tržištu, dobiti savjete mentora, imati razvijeni sales deck, pitchati pred investitorima i priključiti se ZICER hubu.

Komercijalizirajte svoja znanstvena dostignuća uz novi Tech Transfer

Akcelerator Tech Transfer namijenjen je razvojnim timovima čiji su projekti potekli iz znanstvenog/sveučilišnog istraživanja te koji zajednički razvijaju visokotehnološko rješenje. Prijaviti se mogu timovi koji imaju od 2 do 7 članova. U ovaj će se program primiti do 5 timova, a najbolja 2 osvojit će sredstva iz novčanog fonda od 50.000,00 eura (1. mjesto 30.000,00 eura i 2. mjesto 20.000,00 eura) te in-kind potporu u ukupnom iznosu od 7.200,00 eura za korištenje usluga ZICER-a u periodu od godine dana.

Nakon završetka programa, sudionici će imati izvježban pitch, napisan pitch deck, razvijen poslovni plan te će biti spremni registrirati trgovačko društvo ili spin off već postojećeg društva.

Kako i do kada se prijaviti?

Prijave za novu generaciju ZICER-ovih akceleracijskih programa su otvorene i trajat će do 7. svibnja 2024. putem web stranice zicer.hr. Provedba svih programa započinje u lipnju, a završava velikim finalom krajem listopada 2024. na startup konferenciji Zagreb Connect.