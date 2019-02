Zgodan trik za Google Translate koji morate znati

Aplikacija za prevođenje pokriva više od stotinu jezika, pa može biti vrlo korisna nađete li se u državi čiji jezik ne znate ili ne govorite tako dobro, a ne možete se spojiti na internet

Otvorite aplikaciju. Provjerite je li jezik kojeg želite preuzeti jedan od dva koja su se pojavila pri vrhu vašeg zaslona. Ako nije, kliknite na Translate to ili Translate from i odaberite željeni jezik. Potom kucnite na sličicu za preuzimanje koja će se pojaviti uz jezik.

Kako ograničiti potrošnju podataka pri preuzimanju?

Na uređajima s operativnim sustavom Android moguće je ograničiti potrošnju podataka pri preuzimanju jezika. Evo kako to možete učiniti:

kucnite na Settings pri dnu početnog zaslona.

odaberite Data usage.

odaberite Download offline translation files.

Na raspolaganju ćete imati dvije opcije. Ask before downloading omogućit će vam pauziranje preuzimanja dok se ne spojite na Wi-Fi. Use WiFi or mobile network će dovršiti preuzimanje bez obzira koristite li mobilni internet ili Wi-Fi.

Kako obrisati jezike?

Otvorite Settings, pa Offline translation. Kucnite na sličicu kante za smeće uz jezik koji želite ukloniti. Uvijek ga možete ponovno instalirati, piše Business Insider.