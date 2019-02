Netko pokušava otključati vaš smartfon? Evo aplikacija kojima ćete ih uhvatiti

Brine vas da će netko provaliti u vaš pametni telefon? Želite fotografske dokaze u slučaju krađe? Ove tri aplikacije pomoći će vam u tome

Sad kad smo to riješili, evo i aplikacija.

Aplikacija Lockwatch jednostavna je za korištenje: nakon što ju uključite dobit ćete obavijest e-poštom kad se netko pokuša ulogirati u vaš smartfon bez vašeg znanja.

Kako ćete ju aktivirati? Otvorite aplikaciju i uključite opciju Send alert email. Aplikacija će vas upozoriti kako ju trebate postaviti za administratora uređaja. Pripazite da navedete važeću adresu e-pošte u polje Emails should be sent to.

Nakon toga odaberite Number of unlock attempts i odaberite koliko netočnih pokušaja ste spremni tolerirati (jedan, dva ili tri) prije no što aplikacija pošalje poruku s upozorenjem. Nije loša ideja staviti na dva, za slučajeve kad ćete sami krivo unijeti lozinku.

Lockwatch neće slati e-poštu ako unesete točnu lozinku deset sekundi nakon što ste krivo otipkali. Kad aplikacija uhvati nekog u e-pošti će vam stići i fotografiju koju je smartfon okinuo, GPS lokacija vašeg uređaja i mapa područja u kojem se nalazi.

Third Eye radi slično kao Lockwatch, samo što isporučuje fotografije uljeza na vaš smartfon umjesto e-poštom. Nakon što ju instalirate s administratorskim ovlastima otvorit će se glavni izbornik.

Svakako uključite Intruder detection, a možete i odabrati koliko ćete pogrešnih pokušaja otključavanja tolerirati (jedan do pet). Third Eye će vas fotografirati čak i ako unesete ispravnu lozinku nakon nekoliko sekundi.