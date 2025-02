Zemlji 2032. prijeti udar asteroida. Prije 117 godina jedan je gotovo uništio sibirsku regiju

Međunarodna znanstvena zajednica žuri se da bi sakupila što više podataka o asteroidu 2024 YR4 jer će, prema trenutnim saznanjima, imati dvopostotnu šansu da 22. prosinca 2032. udari u Zemlju.

Asteroid se trenutačno udaljava od našeg planeta dok kruži oko Sunca, a punu orbitu dovršava svake četiri godine. Zbog toga ga je svakim danom sve teže promatrati i trenutno je za njegovo uočavanje potreban teleskop promjera najmanje dva metra. Do početka ožujka moći će ga detektirati samo oni od četiri metra, a u travnju će ga moći pratiti samo najveći svjetski opservatoriji, poput osmometarskog Very Large Telescopea u Čileu i desetmetarskog Gran Telescopio de Canariasa (GTC).

Posljednja prilika za promatranje asteroida 2024 YR4 ove godine doći će putem Svemirskog teleskopa James Webb (JWST), a on kruži oko Zemlje na drugoj Lagrangeovoj točki udaljenoj 1,5 milijuna kilometara od našeg planeta. Ako sve bude išlo prema planu, Webbovi detektori mogli bi pratiti 2024 YR4 do početka svibnja. No u slučaju da promatranje ne isključi mogućnost potencijalnog udara, morat ćemo pričekati da završi još jednu orbitu i ponovno se približi Zemlji u travnju 2028.

Orbita asteroida mijenja se svakim prolaskom oko Sunca zbog gravitacijskog utjecaja planeta i drugih nebeskih tijela koja susreće. Ako se isključi mogućnost udara 2032., vjerojatnost sudara u budućim susretima značajno će se smanjiti.