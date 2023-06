Želite bližnjima otkriti da ste stigli kući? iOS 17 ima super rješenje

Otvorite li razgovor s osobom ili osobama koje želite upozoriti o vremenu dolaska kući, sve što morate napraviti je stisnuti plus i birati Check In. S obzirom da iPhone zna gdje živite, provjerit će gdje ste sad i procjeniti koliko će vam otprilike vremena trebati prije nego što dođete kući - bilo da hodate ili se vozite. Ako pretpostavi krivo (možda je duga šetnja ili kratka vožnja), korisnik može birati tipku uredi i prilagoditi vrijeme prema svojoj procjeni.

Jedna od najutješnijih stvari kod putovanja je znati da se vaši bližnji kući vraćaju na vrijeme. Appleova nova funkcija Check In jednostavan je i prilično cool način obavještavanja prijatelja ili partnera o sretnom dolasku. Funkcija, naravno, radi samo ako imate iPhone te se skriva u aplikaciji iMessage pod izbornikom koji iskače pritiskom na tipku plus.

Ovo funkcionira čak i ako ste već kod kuće - recimo da odlučite ići na šetnju ili kasno do trgovine i želite da vaš muž zna kad ste se vratili kući. Vi samo trebate procijeniti duljinu putovanja i sustav će ih informirati o vašem dolasku. Ako sretnete prijatelja na trčanju ili odlučite stati u trgovini na putu kući, možete jednostavno otvoriti Check In i dodati nekoliko minuta očekivanom vremenu dolaska.

Check In ne dijeli vašu lokaciju u stvarnom vremenu . Ako ne dođete kući na vrijeme i ne onemogućite ga, vaši prijatelji će moći vidjeti vašu trenutnu lokaciju, rutu kojom ste išli kući te razinu baterije i signala vašeg telefona. Svi podaci koje šaljete su enkriptirane na obje strane.

Kada se vratite, svi koje ste uključili u razgovor dobit će obavijest da ste se vratili. Naravno, ovu se notifikaciju i dalje može propustiti, no njome se bar smanjuje šansa da odete ravno u krevet, bez da ste svima javili o sretnom dolasku. Ako netko od ljudi iz vaše grupe ne koristi iPhone, i dalje je moguće dati im do znanja da ste dobro - sve što vam treba je neka druga aplikacija koja radi sličnu funkciju kao Check In.

Ako imate iPhone, Check In je definitivno solidan izbor, pogotovo s obzirom na integraciju s iMessageom.