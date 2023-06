iOS 17, novi Macovi i naglavnik za proširenu stvarnost: Evo što je Apple predstavio na WWDC-u

Novi Mac Pro dolazi sa M2 Ultra čipom te je namjenjen korisnicima kojima trebaju iznimno visoke performanse, poput onih iz filmske industrije. Ova radna stanica će imati šest otvorenih PCIe Ger 4 slotova, osam thunderbolt portova i mogućnost ugradnje do CPU-a sa 76 jezgri i 192 GB memorije.Cijena će mu biti 6.999 dolara, a dolazi 13. lipnja.

Umjetna inteligencija će također omogućiti lakše ispravljanje putem automatskog ispravljanja koje će korisniku pružiti mogućnost poništavanja automatskih ispravaka. Kompanija je također predstavila pametnu aplikaciju za pisanje dnevnika Journal koja uz pomoć umjetne inteligencije slaže prijedloge za unose temeljene na korisničkoj aktivnosti.

Telefoni koji imaju always on prikaz moći će prikazati 'stand by' ekran koji se aktivira nakon što telefon korisnik položi bočno te stišava intenzitet ekrana prema prilici. Primjerice, slabije osvjetljenje tijekom razdoblja kad korisnik spava.