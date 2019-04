Zaustavite Googleovo i Facebookovo praćenje na vašem Androidu uz ove jednostavne trikove

Svaki moderni Android smartfon ima jasno iscrtane značajke koje prate vaše aktivnosti. Ako osjećante paranoju, ne brinite - veliku većinu lokacijskih usluga možete elegantno isključiti

Praćenje lokacije uređaja ponekad je jako koristna stvar - ako tražite gdje u blizini možete naći dobar kafić ili restoran ili ima li u blizini benzinska postaja, no posotji niz rizika poput praćenja vašeg kretanja koje ostaje pohranjeno u Googleu. Želite li dozvoliti Zuckerbergu da zna točno gdje ste? Ne brinite, Android ima načine kako ih zaustaviti.

Kako zaustaviti Google?

Da biste spriječili Google od praćenja vaše lokacije, prvo morate ući u aplikaciju za postavke i birati Google. Ako na listi postoji više profila, birajte ona koji želite promijeniti. Nakon što prstom pritisnete na 'Google Account', skrolajte sve do stavke za moderaciju podataka i personalizaciju pod imenom 'Manage your data & personalization' i birajte ju.

Nakon toga potražite kontrole aktivnosti pod stavkom 'Activity controls' i tamo pauzirajte ili gasite neželjene značajke koje prate vaše aktivnosti. Naravno, ako želite detaljniji pregled aktivnosti, skrolajte sve do 'Manage your activity controls' i tamo pobrišite sve aktivnosti koje želite u sklopu stranice 'My Activity'. Unutar svake kategorije nalaze se tri točke sa strane koje omogućavaju brisanje određene količine podataka - samo dio ili sve.