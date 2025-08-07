Zastupnik postao bot i stvorio vlastitu AI verziju: 'Dostupan sam građanima 24/7'

S obzirom na to da susreti s chatbotovima postaju sve uobičajeniji u našem svakodnevnom životu, jedan je zastupnik postao prvi britanski političar koji je stvorio AI verziju sebe za interakciju s biračima

Mark Sewards, zastupnik Laburističke stranke iz izborne jedinice Leeds South West and Morley, predstavio je virtualnu AI verziju umjetnu samog sebe, osmišljenu kako bi 24 sata dnevno odgovarala na pitanja i pomagala građanima oko svakodnevnih upita.

Introducing the first AI prototype of a British MP🇬🇧🤖



When constituent and local business owner, Jeremy Smith, approached me with this idea, I was very excited to work with him. The AI revolution is happening and we must embrace it or be left behind. https://t.co/Em9aIKaW6K — Mark Sewards MP (@MarkJSewards) August 5, 2025

Virtualna AI verzija razvijena je u suradnji s AI startupom iz Drighlingtona, a građani putem njega mogu dobiti informacije o lokalnim pitanjima i politici, postavljati upite te dobiti automatske odgovore, bez čekanja na termin u uredu ili sastanak s osobljem. 'Ovo je način da postanem dostupniji svojim biračima i da moj ured bolje odgovori na njihove potrebe', rekao je Sewards. 'Bit ću dostupan 24 sata dnevno, 365 dana u godini.'

Povećana dostupnost ili nova barijera? No, ovaj potez već izaziva rasprave. Dok Sewards tvrdi da tehnologija jača vezu između zastupnika i građana, neki stručnjaci upozoravaju da digitalizacija političke komunikacije može izazvati suprotan učinak. 'Povjerenje javnosti u političare godinama opada', kaže za BBC dr. Susan Oman, sociologinja s University of Sheffield. 'Ovakvi alati mogu djelovati efikasno, ali ostaje pitanje osjećaju li se građani kao da ih se doista sluša ako im odgovara chatbot, a ne stvarna osoba.' Posebnu zabrinutost izražava zbog starijih građana, koji često ne znaju da razgovaraju s AI-jem, što može dovesti do frustracije i zbunjenosti.