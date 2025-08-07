Zastupnik postao bot i stvorio vlastitu AI verziju: 'Dostupan sam građanima 24/7'

S obzirom na to da susreti s chatbotovima postaju sve uobičajeniji u našem svakodnevnom životu, jedan je zastupnik postao prvi britanski političar koji je stvorio AI verziju sebe za interakciju s biračima
Mark Sewards, zastupnik Laburističke stranke iz izborne jedinice Leeds South West and Morley, predstavio je virtualnu AI verziju umjetnu samog sebe, osmišljenu kako bi 24 sata dnevno odgovarala na pitanja i pomagala građanima oko svakodnevnih upita.
Virtualna AI verzija razvijena je u suradnji s AI startupom iz Drighlingtona, a građani putem njega mogu dobiti informacije o lokalnim pitanjima i politici, postavljati upite te dobiti automatske odgovore, bez čekanja na termin u uredu ili sastanak s osobljem.
'Ovo je način da postanem dostupniji svojim biračima i da moj ured bolje odgovori na njihove potrebe', rekao je Sewards. 'Bit ću dostupan 24 sata dnevno, 365 dana u godini.'
Povećana dostupnost ili nova barijera?
No, ovaj potez već izaziva rasprave. Dok Sewards tvrdi da tehnologija jača vezu između zastupnika i građana, neki stručnjaci upozoravaju da digitalizacija političke komunikacije može izazvati suprotan učinak.
'Povjerenje javnosti u političare godinama opada', kaže za BBC dr. Susan Oman, sociologinja s University of Sheffield. 'Ovakvi alati mogu djelovati efikasno, ali ostaje pitanje osjećaju li se građani kao da ih se doista sluša ako im odgovara chatbot, a ne stvarna osoba.'
Posebnu zabrinutost izražava zbog starijih građana, koji često ne znaju da razgovaraju s AI-jem, što može dovesti do frustracije i zbunjenosti.
Politička analitičarka prof. Victoria Honeyman sa Sveučilišta u Leedsu kaže da bi chatbot mogao imati smisla ako se koristi za jednostavna, svakodnevna pitanja, poput termina za sastanak, informacija o radu ureda ili lokalnim uslugama.
'Ako se koristi promišljeno, ljudi neće imati ništa protiv – već smo navikli na AI u mnogim aspektima svakodnevice', kaže Honeyman. 'Ali ako osoba traži pomoć u emotivno teškoj situaciji, automatizirani odgovor može izazvati dodatnu nelagodu.'
Također upozorava da AI asistenti nisu bezgrešni, jer ih treniraju ljudi, što znači da mogu griješiti, i time narušiti povjerenje u zastupnika.
Nadopuna, a ne zamjena
Sewards priznaje da digitalni asistent nije zamišljen kao zamjena za osobne kontakte, već kao dodatak tradicionalnim načinima komunikacije. 'Naravno da i dalje vodimo izravne razgovore i odlazimo na teren. AI alat je tu kako bi nadopunio naš rad, a ne ga zamijenio.'
Sewards, koji je u srpnju 2024. pobijedio bivšu konzervativnu zastupnicu Andreu Jenkyns, kaže da se radi o prototipu koji će se dalje razvijati i prilagođavati povratnim informacijama građana.
'Najbolji način da učimo o umjetnoj inteligenciji je da je primijenimo na stvarnim problemima. Ako model možemo usavršiti tako da zaista pomaže – a ne da govori gluposti – onda idemo u dobrom smjeru', ustvrdio je.