Zašto sat ima 60 minuta? Odgovor leži u odluci staroj 5000 godina

Nova podjela bila je dio šire reforme kalendara koja je trebala ‘racionalizirati’ i sekularizirati društvo. Uveden je i desetodnevni tjedan, a satovi su počeli prikazivati decimalno vrijeme .

U listopadu 1793. godine Francuska Republika odlučila je radikalno promijeniti način mjerenja vremena. Dan je trebao imati 10 sati, svaki sat 100 minuta, a svaka minuta 100 sekundi .

Korijeni tog sustava, koji i danas koristimo, sežu čak 5000 godina unatrag, u jednu od najstarijih poznatih civilizacija, navodi BBC.

No praksa se pokazala znatno težom.

Preinaka postojećih satova bila je složena, sustav je izolirao Francusku od ostatka Europe, a stanovništvo – osobito na selu – nije prihvatilo rjeđu smjenu dana odmora.

Kako ističe znanstveni komunikator Finn Burridge iz Kraljevskih muzeja u Greenwichu, sustav je ubrzo počeo stvarati ozbiljne probleme. Decimalno vrijeme opstalo je tek nešto više od godinu dana.

Zašto imamo 60 minuta u satu

Da bi se razumjelo zašto je taj pokušaj propao, potrebno je vratiti se tisućama godina unatrag – u Mezopotamiju.

Sumerani, jedna od prvih urbanih civilizacija, razvili su brojčani sustav temeljen na broju 60. Taj sustav, poznat kao šezdesetični, postao je temelj za kasnije mjerenje vremena.

Jedna od teorija kaže da je broj 60 povezan s načinom brojanja na prstima – zglobovi prstiju omogućuju brojanje do 12 na jednoj ruci, a zatim do 60 uz pomoć druge.