Policija uhitila ženu koja je istukla Filipinca: Javio se i on

Zagrebačka policija potvrdila je da je uhitila ženu koja je napala Filipinca prije deset dana u centru Zagreba

Zagrebačka policija oglasila se o tučnjavi između žene i Filipinca koja se širi društvenim mrežama. Kažu da se incident dogodio 2. svibnja te obavještavaju da je "danas u ranim večernjim satima uhićena ženska osoba te se nad njom provodi kriminalističko istraživanje." Nakon svjedoka incidenta i poznanika napadnutog, za Dnevnik.hr se javila žrtva napada. Kaže da se sve dogodilo nakon što je izaao iz kluba i uputio se prema smještaju. "Ubrzo nakon što sam izašao iz kluba, dok sam još bio u blizini ulaza, žena je iznenada potrčala prema meni, udarila me torbom u lice i počela me napadati. Prvi udarac odmah me dezorijentirao, bio sam zbunjen i nisam znao zašto me napada", rekao je.

Policija ga dvaput posjetila Istaknuo je da je nakon napada otišao, jer se bojao da bi se sve moglo ponoviti. Prijateljica mu je pomogla, davši mu broj hitnih službi. "Dok sam razgovarao s hitnom službom, uspio sam se vratiti u svoj smještaj. U tom trenutku nisam mogao navesti točnu lokaciju incidenta jer nisam znao ni naziv kluba ni ulicu. Tek nakon što sam stigao u smještaj, policiji sam mogao dati svoju adresu", ispričao nam je. Kada je policija stigla, ispitala ga je. No, nije mogao identificirati napadačicu. U napadu je zadobio masnicu oko oka te modrice po licu. "Potom su pozvali hitnu pomoć i prevezen sam na hitni prijam. Međutim, nakon što sam dugo čekao, a nitko me nije pregledao, iako sam bio jedini pacijent koji je sjedio u prostoru za obradu, odlučio sam napustiti bolnicu nakon što su mi vratili identifikacijski dokument. Zatim sam se vratio u smještaj kako bih se odmorio", rekao je.