Zašto je ljudima trebalo više od 50 godina da se vrate na Mjesec? Odgovor nije baš tako jednostavan

Ljudi su ponovno na putu prema Mjesecu. Nakon više od 50 godina, četvero astronauta otisnulo se na desetodnevnu misiju na kojoj će obići Zemljin satelit i vratiti se kući. Ovaj put bez slijetanja na Mjesec. Lansiranje misije Artemis II pripremalo se godinama, stajalo je milijune dolara, ali teško je ne postaviti pitanje - zašto je to sve trajalo tako dugo? Jer ako su ljudi mogli poslati astronaute koji su prošetali Mjesecom šezdesetih godina prošlog stoljeća, zašto je površina Mjeseca još uvijek nedostižna ljudima u 21. stoljeću? Odgovor baš i nije tako jednostavan.

Od svemirske utrke do maratona Kad su Amerikanci poslali prvu ljudsku misiju na površinu Mjeseca 1969. godine u sklopu misije Apollo 11, svemirska utrka bila je u punom jeku. Odmjeravanje snaga između SAD-a i tadašnjeg SSSR-a u sklopu Hladnog rata, proširilo se i izvan granica Zemlje. Imperativ je bio pobijediti i tako pokazati svoju dominaciju. Američka administracija je bila široke ruke, kad je u pitanju bilo slanje čovjeka na Mjesec. NASA-in proračun bio je ogroman, u usporedbi s onim što im je na raspolaganju danas, a velika je podrška dolazila i iz Bijele kuće od predsjednika Kennedyja i Johnsona. No, u posljednjih su se 50 godina prioriteti promijenili. Nakon euforije oko uspješne šetnje po Mjesecu, proračun se smanjuje, a misije otkazuju. Fokus se s Mjeseca preselio na Space Shuttle i prisutnost u niskoj Zemljinoj orbiti. Kraj hladnog rata doveo je do promjena prioriteta. Rusi više nisu bili konkurenti nego potencijalni, a onda i stvarni partneri u izgradnji Međunarodne svemirske postaje i brojnim znanstvenim istraživanjima. Mjesec je u takvim okolnostima postao sporedna stvar.

Zaboravljeno znanje Godine fokusa na Međunarodnoj svemirskoj postaji i znanstvenim istraživanjima na njoj, učinile su svoje. Znanje o tome kako poslati ljude na Mjesec je jednostavno - izgubljeno. Ljudi koji su sudjelovali na misijama Apollo povukli su se iz NASA-e ili umrli, lanci opskrbe su nestali, a fokus je prebačen na istraživanje dubokog svemira. Činilo se da je Mjesec 'zaboravljen' jer su udaljenije destinacije postale zanimljivije. Promjena fokusa Sve dok se nije rodila ideja o istraživanju Marsa. Crveni planet dugo je intrigirao znanstvenike zbog mogućih tragova izvanzemaljskog života. Istraživačke misije dale su pregršt zanimljivih podataka i zagolicale maštu čelnih ljudi - što kad bismo mogli poslati ljude na Mars? Zvuči jednostavno, no zapravo nije. Put do Marsa nije jednostavan ni brz, a i kad bi ljudi došli do Crvenog planeta postavlja se pitanje kako bi tamo preživjeli. Upravo je to pitanje ponovno potaknulo interes za Mjesec jer se rodila ideja o izgradnji dugoročne baze na tom Zemljinom satelitu. Baza bi se mogla iskoristiti kao lansirna rampa za misije prema Marsu, što bi uvelike olakšalo planiranje i realizaciju takvih istraživačkih misija. I dok su prve ljudske misije na Mjesecu bile u potpunosti financiranje iz državnog proračuna, sad su se u cijelu priču uključile i privatne tvrtke poput SpaceX-a i Blue Origina. Elon Musk ne skriva svoju ambiciju da prvi ljudi prema Marsu krenu upravo njegovom raketom. Hoće li ona biti lansirana sa Zemlje ili s Mjeseca trenutno je manje važno pitanje.